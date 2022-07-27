BA.5大魔王「像開小門」易再感染　醫曝一招防死亡重殘

記者陳俊宏／綜合報導

胸腔暨重症專科醫師黃軒今天（27日）提醒，「再感染」是BA.5的特色之一，一旦感染BA.5，仍然會繼續感染其他變異種的COVID19病毒，就好像是「開了一扇小門」，給其他病毒伺機而進身體；為降低染疫後的重殘和死亡，仍然是需要打第三劑的疫苗。

國內出現第二起本土社區感染的BA.5個案，為高雄造船廠工作男性，目前該社區群聚累計17名確診，病毒基因定序比對中。黃軒在臉書說，台灣目前社區的Omicron病毒感染，仍然是以BA.2病毒為主要病毒群；不過，BA.5病毒一旦進入社區感染，很快有很大的機會，將會取代BA.2病毒，成為主要的大魔王！

黃軒引用一項葡萄牙研究指出，在2022年4月25日至2022年6月10日之間，共有2萬7702位Omicron病毒確診者，有55.5%感染BA.2病毒、44.5%感染BA.5病毒，他們發現如果和BA.2病毒肆虐比較，再感染在BA.5病毒的保護是比較低的。

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黃軒指出，白話文就是「你一旦感染BA.5病毒，你仍然會繼續感染其他變異種的COVID19病毒」，這樣懂了嗎？也就好像是「開了一扇小門」，給其他病毒也伺機而進身體，「再感染」是BA.5的特色之一！

▼台灣嚴防BA.5。（圖／記者林敬旻攝）



黃軒分享打疫苗對防住院的保護力：

（a)完成二劑的基礎疫苗接種



BA.2病毒，疫苗有效保護力為62%

BA.5病毒，疫苗有效保護力為22%

(b)完成第三劑的疫苗接種



BA.2病毒，疫苗有效保護力為93%

BA.5病毒，疫苗有效保護力為77%

黃軒也分享打疫苗對防死亡的保護力：

（a)完成二劑的基礎疫苗接種

統計數字顯示，完成二劑的基礎疫苗接種，對BA.2和BA.5病毒感染疫苗的有效保護力，對這兩者並没有差異性。

(b)完成第三劑的疫苗接種

BA.2病毒，疫苗有效死亡保護力為94%

BA.5病毒，疫苗有效死亡保護力為88%

黃軒表示，《英國醫學期刊》國際的研究報告收集美國21家醫院，在接種疫苗後的分析報告，有接種Omicron疫苗，其中和抗體，可以在其他的變種病毒感染時，仍然有效抵抗病毒感染；例如BA.2感染後，有效降低76.1%的BA.5感染風險，有了一定的中和抗體，也代表比較不容易再次被其他COVID19 變異株感染。

▼黃軒提醒，接種第三劑疫苗降低染疫後的重殘和死亡。（圖／記者呂佳賢攝）



黃軒提醒，台灣目前感染仍然是以BA.2病毒為主，避免染疫後重殘和死亡，得接種第三劑疫苗，因疫苗對BA.2有效住院保護力為93%、有效死亡保護力為94%。

黃軒指出，台灣未來三個月的感染，也許會以BA.5病毒為主，避免染疫後重殘和死亡，得接種第三劑疫苗，因疫苗有效住院保護力為77%、有效死亡保護力為88%，「在台灣，不管是BA.2或BA.5病毒為主，降低染疫後的重殘和死亡，仍然是需要打第三劑的疫苗，這是真的！」

►本文獲得黃軒醫師授權。