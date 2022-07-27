BA.5群聚累計17確診　沈政男估全台高峰時間

記者陳俊宏／綜合報導

國內出現第二起本土社區感染的BA.5個案，為高雄造船廠工作男性，並發生家庭、職場群聚，目前該社區群聚累計17名確診，病毒基因定序比對中。對此，精神科醫師沈政男預估，BA.5曲線2到3周後的周一會出現第一個上揚，到了8月底整體曲線明確上揚。

26日新增2萬4790例本土確診，沈政男在臉書說，現在是不是大家都認為，到了8月底也不會跌破萬例了？因為BA.5已進入社區，正在傳播當中。

沈政男表示，高雄對BA.5做疫調，給人一種「回憶殺」的錯覺，好像要對BA.5進行清零動作，「我其實一直在想，如果台灣不對BA.2放棄清零，圍堵到現在會是怎樣的光景？就只能想像了。BA.5很快就成為主要亞變種，把曲線再次拉高，現在的問題是：什麼時候？拉得多高？」

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▲▼高雄BA.5群聚，造船廠緊急清消。（圖／記者賴文萱翻攝）



沈政男指出，他算說目前BA.5有100多例，指揮中心發言人莊人祥認為沒那麼多，莊的理由是確診者的接觸者好多都是陰性，問題是現在的指標案例都是重複感染，而第一次感染並沒有做疫調，因此這樣的疫調並沒有代表性。

「事實上，第一次感染BA.5人數將是重複感染的10倍。」沈政男預估，2到3周後的周一會出現第一個上揚，到了8月底整體曲線明確上揚，至於BA.5高峰會是多少，他認為千萬不要高估所謂第三劑保護力。

沈政男提到，須知第三劑對BA.2有不錯的保護力，但BA.2高峰是5月中下旬的事了，距離BA.5高峰將達4到5個月，保護力早已下降，也不要高估已感染者的防護牆，「你看確診理賠有多少？19%，跟染疫率差不多，可見染疫黑數並不多，因此這道防護牆並不夠長也不夠高。大家還是要保持防疫的心情，隨時注意BA.5的走勢。」

▼嚴防BA.5疫情。（圖／資料照／記者屠惠剛攝）



國內出現第二起本土社區感染的BA.5個案，目前該群聚累計共17名確診。醫療應變組副組長羅一鈞表示，BA.5個案為南部50多歲船廠員工，打過3劑疫苗，為一重複感染個案。

指揮中心25日公布該個案家庭與職場接觸者共12人陽性，針對船廠員工進行二次採檢，26日公布再發現有4名確診員工，其中2人屬於舊案，5月就已確診，且驗出Ct值35與36，數值屬於高（低病毒量），所以很可能是先前確診，在還沒有超過3個月內時間裡陰陰陽陽；另2人先前沒通報過，1人Ct值28.8、另1人Ct值35，也很難認定是否是本波、近期感染個案。

至於感染源，羅一鈞說明，目前認為比較有可能是船廠工作家人，感染到病毒之後回到家裡傳染，都需要後續定序結果做綜合研判。高雄市長陳其邁則表示，初步看來疫情並沒有進一步擴散。

►本文獲得沈政男醫師授權。