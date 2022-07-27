首見兒童本土BA.5！高雄船廠員工「2家人定序結果出爐」　確定家庭群聚

▲指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

國內出現第二起本土社區感染的BA.5個案，為高雄造船廠工作男性，家人、職場也有人確診，累積陽性16人。中央流行疫情指揮中心今（27）日公布最新病毒基因定序結果，該名個案2名染疫家人也是BA.5，確定為家庭群聚，這2人都是小於10歲的男童，為首見本土兒童BA.5。

醫療應變組副組長羅一鈞25日說明，第二例本土社區BA.5個案為南部50多歲船廠員工，打過3劑疫苗，先前於5月中旬曾經確診，7月中再次出現症狀，快篩、PCR皆陽性，因重複感染送基因定序，驗出BA.5。

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根據最新統計，該個案家庭有2人陽性，造船廠職場過去兩天總計確認14人陽性，初步研判為疑似家庭及職場群聚感染，另職場陽性個案有多人Ct值高，懷疑屬於舊案，還要進一步定序釐清。

羅一鈞今日公布最新定序結果，高雄船廠有2名家人定序出BA.5，確定為家庭群聚，這2人都是小朋友，一個是小於5歲男童，有發燒、嘔吐、腹痛等症狀，採檢Ct值21.6，另一個小於10歲男童，本身無症狀，採檢Ct值21.1，他們都已經結束7天居家照護解隔。

羅一鈞也提到，先前本土個案都是成年人，這次2名小朋友為首見BA.5本土兒童個案。而之前首例本土社區BA.5雖然也高度懷疑家庭群聚，但因為其家人病毒量太低無法定序成功，僅能列為疑似家庭群聚；這次船廠員工與其家人的定序，則是確認為首起BA.5家庭群聚。

至於其餘職場接觸者，定序仍在進行中。羅一鈞表示，這起高雄船廠相關群聚的感染來源，目前認為比較有可能是船廠工作人員染疫之後，再把病毒帶回家裡，不過還要等船廠職場定序才能綜合研判。

根據指揮中心統計，BA.5累計11例本土個案，包含4例為社區感染（3人為同起家庭群聚），其餘7人都是接機感染。

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