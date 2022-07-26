天氣熱爆！雲林周末假期4人熱暈送醫　中醫師：中藥藥飲必備神器

▲中藥茶飲更是預防中暑必備，由上到下分別為西洋參、薄荷、麥門冬、藿香。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者李政遠／雲林報導

「大暑」已至隨著氣溫急劇升高，民眾感到天氣熱爆！出現有民眾疑似熱暈路倒被發現通報119送醫，中醫診所連日來，民眾中暑就醫人次劇增；中醫師楊佩璇呼籲，尤其需要戶外工作、室內室外兩邊跑的民眾更要特別留意，記得隨時補充水分。

天氣酷熱，雲林縣消防局接獲4起民眾通報，有民眾疑似熱暈路倒，派出救護車將路倒民眾緊急送醫。中醫師楊佩璇表示，隨著氣溫急劇升高中暑就醫人次劇增，常見中暑引起的症狀有：頭暈頭脹、胸悶、倦怠、乾嘔、食慾下降，可用刮痧拔罐、中藥（茶飲、粉劑）來緩解，其中中藥茶飲更是預防中暑必備神器。

中醫師楊佩璇指出，中暑之後 可以藉由刮痧緩解症狀，可沿著後頸部往下、往外刮至肩膀 再沿脊椎兩側 使用萬金油等涼涼介質，可加強散熱下降表面溫度，幫助緩解中暑。

楊佩璇強調，刮痧需要注意的是頸部前旁側不可刮痧 ，許多重要神經血管從這邊經過 力道拿捏不好反而適得其反，中暑要刮痧，可前往住家附近中醫診所，由專業中醫師進行診治，以免自行亂刮痧，造成身體更加不舒服。

中醫師楊佩璇表示，炎熱天氣，需要在太陽底下曝曬或是習慣性中暑的民眾，除了多喝開水外，可以藉由中藥健康茶飲，來預防中暑，茶飲準備西洋參3錢、麥門冬2錢、烏梅數顆、薄荷1錢拉肚子的民眾，可再加藿香2錢 用1000c.c.溫熱水泡三分鐘 放涼即可飲用。

▲中醫師楊佩璇表示，隨著氣溫急劇升高 中暑就醫人次劇增，可用刮痧拔罐、中藥（茶飲、粉劑）來緩解 其中中藥茶飲更是預防中暑必備神器。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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