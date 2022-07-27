LIVE／高雄BA.5群聚擴大？　指揮中心最新說明

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高雄船廠出現第二起本土感染BA.5病例，中央流行疫情指揮中心研判是家庭及職場群聚，已針對Ct值較低個案做基因定序，相關確診是否增加、最新疫情變化，下午指揮中心記者會，指揮官王必勝將有說明。

第二例本土社區BA.5個案為南部50多歲船廠員工，打過3劑疫苗，先前於5月中旬曾經確診，7月中再次出現症狀，快篩、PCR皆陽性，因重複感染送基因定序，驗出BA.5。25日公布家庭與職場接觸者初步發現12人陽性，研判為疑似家庭及職場群聚感染，有待基因定序結果。

高雄市針對船廠員工進行二次採檢，再發現有4名確診員工。醫療應變組副組長羅一鈞表示，其中有2人屬於舊案，5月份就已經確診，且驗出Ct值35與36，數值屬於高（低病毒量）所以很可能是先前確診，在還沒有超過3個月內時間裡陰陰陽陽；另外2人先前沒有通報過，1人Ct值28.8，另1人Ct值35，很難認定是否是本波、近期感染個案。

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目前感染源主要認為職場、船廠源頭可能性比較高，透過邊境登輪作業接觸境外染疫個案，比較有可能是船廠工作家人感染到病毒之後回到家裡傳染，都需要後續定序結果作綜合研判。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝主持今日記者會。（圖／指揮中心提供）

