蘇貞昌便當會遭疑違反行政中立　民進黨團：其他地方維安成本更高

▲行政院長蘇貞昌。（圖／行政院提供）



記者林銘翰／台北報導

行政院長蘇貞昌日前在官邸舉行便當會，遭到在野黨質疑違反行政中立，民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬26日表示，總統、副總統與行政院長有維安的問題，如果要在其他地方舉辦便當會，維安成本會更高，勞師動眾，民進黨團尊重首長在宿舍裡面進行需要的私人行程。

蘇貞昌25日在官邸舉辦中午及傍晚2場便當會，邀請民進黨新北市議員及參選人分批與會，包括民進黨新北市長參選人林佳龍、民進黨秘書長林錫耀、民進黨立委吳秉叡、羅致政、張宏陸、蘇巧慧等人都有參加。

民進黨立法院黨團上午召開「私設刑堂假考察，國民黨濫權施壓」記者會，鄭運鵬受訪時說明，從地方到中央甚至是國營事業，政府都有提供高階主管宿舍，提供相關主管在公私上可以協助政府，尤其總統、副總統與行政院長還有維安的問題，所以蘇貞昌在宿舍裡面，公私的行程都會有。

鄭運鵬指出，蘇貞昌跟民進黨籍的現任新北市議員、參選人餐敘，行政院發言人羅秉成已經說明的很清楚，「那個便當錢是蘇貞昌自己出的」，如果蘇貞昌要在其他地方舉行便當會，維安成本會更高，勞師動眾。

鄭運鵬也說，民進黨從來沒有質疑國民黨執政時期的高官，他們在自己的宿舍官邸裡面宴請、做其他黨務行程，「這個我們不過問」，只要不要用到公帑、涉及濫權，或者在這些餐會裡面談生意、圖利自己，「這個部分我們都會尊重」。

鄭運鵬指出，時任行政院長吳敦義2010年在官邸宿舍宴請國民黨主管，這些人還不是參選人或者現任議員、立委，裡面有兩位很特別的人，一位是時任國民黨政策會執行長林益世，後來涉及6635弊案入監服刑。

鄭運鵬再指，還有另外一位也很特別，他是現任國民黨主席、當時剛請辭行政院副院長的朱立倫，請辭副院長也被受邀，這些都是黨務行程。

鄭運鵬說，當時吳敦義講得很明白，他就是在宴請國民黨的黨務主管，還聊到要請林益世多生幾個小孩，民進黨從來沒有質疑過這樣的事情，「雖然這是國民黨的黨務，這是吳敦義他的私人行程，也不知道有沒有談到輔選，我們沒有質疑這樣的事情」。

鄭運鵬還說，當時有媒體當作趣聞報導，「吳敦義還請林益世多生幾個，結果他生出6636的弊案」，所以有關首長的私人行程，在宿舍裡面的需要，民進黨團都會尊重，不然維安跟其他的問題會更複雜。