高雄造船廠爆BA.5群聚「感染源不明」　陳其邁：再增4確診

記者賴文萱／高雄報導

高雄市25日公布一名50多歲造船廠員工因重複感染，經中央基因定序為BA.5，疫調匡列接觸者家人2人陽性、職場接觸者10人陽性，確診個案中Ct ≤30共7例，正由中央進行基因定序以釐清相關風險。對此，高雄市長陳其邁上午說明最新疫情狀況表示，以現在高雄個案評估來看，在整個疫情上並沒有進一步擴散，至於是第幾波傳播，目前並沒有很明顯接觸明確感染源，仍看不出來。

針對高雄出現首宗BA.5社區傳播情形，陳其邁表示，目前按照中央的防疫規定，在群聚部分採取擴大採檢、序列檢測的方式，截至目前，上禮拜六第一次PCR是針對全廠，昨天也進行第二次的序列檢測，禮拜三還是會針對造船廠這個部分進行第三次的序列檢測。

該男子是造傳船廠員工，五月分時曾經確診，這次第一次PCR採檢的部分，有兩個家人確診，同時，有10個造船廠員工、或者船上船員，這10個PCR的Ct 值有的超過30，看起來似乎是比較舊的感染，也有些是30以下，30以下這個部份都送中央疫情指揮中心來做基因定序。

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▲BA.5社區感染病例說明。（圖／指揮中心提供）



陳其邁表示，今天下午會公布107位職場接觸者中，有4個左右（陽性），Ct 值大概都是接近30或者30以上，所以還要釐清是不是以前舊的感染，也就是5月過去有些感染，這個也都要做釐清。但是看起來整個造船廠的狀況，疫情並沒有進一步擴散。

至於這波BA.5感染是境外移入還是其他傳播？陳其邁表示，一定是一開始是境外，但是第幾波，目前並沒有很明顯接觸明確感染源，看不出來。

陳其邁說，以整體BA.5流行來觀察，現在台灣大概是BA.2的感染，剛在高峰期往下走，昨天專家會議大家的評估認為整體BA.5在台灣各縣市也都有零星個案。整體評估大概8-9月，才會在社區裡面會有更多個案產生，不過因為這牽涉到集體免疫部分，所以看起來，以現在高雄個案評估來看，在整個疫情上，並沒有進一步擴散。