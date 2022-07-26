專家估BA.5八月中下旬衝擊台灣　確診破萬？莊人祥分析2情況觀察





▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

國內出現第二起本土社區感染的BA.5個案，為造船廠員工，進一步還發現有家庭與職場群聚。有專家預估，BA.4、BA.5影響時間點約在8月15日至8月底之間，屆時單日病例數可能維持1~2萬，如果發生大規模流行，單日病例最高可能來到3萬。指揮中心發言人莊人祥則從兩方面觀察進行分析。

台大公衛教授陳秀熙表示，BA.4、BA.5在全世界占比超過70%，台灣是少數比例小於20%，隨著時間過去，到達50%才會有比較大的影響。而從過去經驗推算，從20%升至40%需要約26天，從40%升至60%約需要11天，估計台灣實際被影響時間點約在8月15日到8月底之間。

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陳秀熙指出，台灣的自然感染與追加劑接種已經築起免疫防火牆，在沒有BA.4、BA.5侵襲影響時，本來估計於8月底可以降至萬例以下，但是現在有BA.2與BA.4、BA.5交叉影響之下，單日病例應該會維持1~2萬，如果有大比例流行，最高約達到單日3萬例左右。

有媒體於指揮中心疫情記者會中提問，「有醫師預測BA.5可能會在21天後，8月中旬新增案例破萬例?」。發言人莊人祥回應時坦言，是否破萬例滿難估計，因為現在用快篩陽性即確診，不過另外可以參考是，近期疫情往下，如果未來看到疫情開始上升，或者本土定序出現BA.5比例到一定程度，可能這個就是真的。

陳秀熙強調，如果做好提前部署，BA.4、BA.5對台灣威脅不至於太大，雖然仍有少數群聚感染，大多也會屬於無症狀、輕症個案，不會造成太多嚴重病例。