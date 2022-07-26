高雄船廠爆BA.5群聚「再發現4人確診」　羅一鈞：Ct值高疑為舊案

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

國內出現第二起本土社區感染的BA.5個案，為高雄造船廠工作男性，並發生家庭、職場群聚。中央流行疫情指揮中心今日說明，高雄市這邊有針對船廠員工進行第二次採檢，發現4人確診，當中有2名舊案，另2名個案先前未通報，這幾人Ct值都偏高，很難認定是否於這一波感染，會再針對Ct值較低個案進行定序釐清。

醫療應變組副組長羅一鈞昨表示，第二例本土社區BA.5個案為南部50多歲船廠員工，打過3劑疫苗，先前於5月中旬曾經確診，7月中再次出現症狀，快篩、PCR皆陽性，因重複感染送基因定序，驗出BA.5。25日公布家庭與職場接觸者初步發現12人陽性，研判為疑似家庭及職場群聚感染，仍有待基因定序結果。

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羅一鈞今日說明，高雄市昨天針對船廠員工進行二次採檢，再發現有4名確診員工。其中有2人屬於舊案，5月份就已經確診，且驗出Ct值35與36，數值屬於高（低病毒量）所以很可能是先前確診，在還沒有超過3個月內時間裡陰陰陽陽；另外2人先前沒有通報過，1人Ct值28.8，另1人Ct值35，也很難認定是否是本波、近期感染個案。

羅一鈞坦言，因為現在社區感染持續進行中，這些確診且Ct值高的個案比較難釐清是否近期感染，高雄會針對Ct值比較低的個案再送定序。這波船廠、家人個案檢驗Ct值偏高為主，雖然有幾例Ct值小於30，但定序沒有那麼快速，可能還需要一兩天才有結果。

至於感染源，羅一鈞說明，主要認為職場、船廠源頭可能性比較高，透過邊境登輪作業接觸境外染疫個案；個案家中雖然有一個小朋友發病日比BA.5個案要早兩天，不過他發病前兩天都沒出門，照顧他的另一名家人也沒有確診，目前認為比較有可能是船廠工作家人感染到病毒之後回到家裡傳染，都需要後續定序結果作綜合研判。

根據指揮中心統計，BA.5累計9例本土個案，除了2例為社區感染，其餘7人都是接機感染。而重複感染累計149例，其中只有2例為BA.5，餘下147例均為BA.2。