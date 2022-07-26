「台灣在威權擴張的最前線」　蔡英文：民主堡壘可扮關鍵角色

▲總統蔡英文。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文26ㄖ上午以錄影方式為「凱達格蘭論壇-2022印太安全對話」開幕式致詞時表示，台灣的地緣戰略位置處於威權擴張的最前線，因而成為重要的民主堡壘，台灣擁有數十年的經驗，可以在聯盟中扮演關鍵角色，對抗威權侵略。

蔡英文表示，凱達格蘭論壇為印太地區和世界各地的官員及學者專家，提供一個獨特的機會，讓大家就重要的區域安全議題分享觀點，希望在與新冠疫情奮戰了兩年多後，能儘快歡迎大家造訪台灣，讓各位親身體驗我們充滿活力的民主。

蔡英文特別向日本已故前首相安倍晉三致敬。她表示，安倍不幸逝世，讓日本失去一位偉大的領袖，台灣失去一位摯友及盟友，世界更失去一位具有卓越遠見的政治家。

蔡英文說，在建構「四方安全對話」（Quad）及「自由與開放的印太區域」概念的過程中，安倍為強化區域夥伴關係奠定了堅實的基礎，因為他的努力，讓大家得以守護民主及以規則為基礎的國際秩序，以確保區域的穩定和繁榮。

蔡英文表示，在共享價值和體制面臨前所未有的挑戰之際，大家的民主夥伴關係尤顯重要，疫情讓這些挑戰更加嚴峻，也暴露出威權和民主制度的鮮明對比。

蔡英文說，俄羅斯無端入侵烏克蘭讓大家看到，威權國家會毫不遲疑侵犯他國主權，對國際和平安全構成的威脅日益加劇，必須採取一致的因應措施。

蔡英文說，在印太地區，威權勢力揚言要顛覆區域平衡，他們企圖以灰色地帶戰術削弱國際法律規範，透過外交手段滲透民主體制和國際組織，破壞他國主權，其施行的暴力鎮壓暴露出他們以系統性方式侵害人權。

蔡英文表示，台灣的地緣戰略位置處於威權擴張的最前線，因而成為重要的民主堡壘，台灣擁有數十年的經驗，可以在聯盟中扮演關鍵角色，對抗威權侵略。

蔡英文指出，很高興看到全世界更多民主國家認知到印太區域所涉及的利害關係；去年，看到「澳英美三方安全夥伴」（AUKUS）的建立，歐盟及「四方安全對話」也提出新的倡議，以擴大區域參與。

蔡英文強調，上個月日本、韓國、澳洲及紐西蘭首度參與「北大西洋公約組織」（NATO）峰會，該峰會在會後發表的聲明中，提到中國帶來的挑戰；同月，「七大工業國集團」（G7）領袖也在聯合公報中強調維護台海和平與穩定的重要性。

蔡英文說，台灣做為印太地區不可或缺的民主夥伴，持續採取各項措施以提升安全；我們建置新設施，推動國艦國造，也強化後備戰力，增加投資以提升不對稱作戰能力。這些努力加速我們邁向國防自主的進程。

蔡英文強調，台灣人民致力保衛我們的國家、捍衛我們民主的生活方式，同時維持區域的安全與穩定，台灣不僅是區域與全球安全的關鍵，也是國際社會不可或缺的一員。儘管在國際參與面臨許多阻礙，但持續與世界各地的朋友進行有意義的交流。

蔡英文指出，透過「全球合作暨訓練架構」，即GCTF，臺灣與一百多個國家就網絡安全、女性賦權及人道援助等重要議題交流，台灣的「新南向政策」有助增進台灣與鄰近區域合作夥伴間的投資和民間交流。

蔡英文表示，隨著上個月「台美21世紀貿易倡議」的啟動，我們深化與美國的經貿交流；此外，台灣與歐盟互相調整政策目標，深化雙方連結，帶動去年的相互投資創下歷史新高。

蔡英文說，台灣領先世界的半導體產業亦有助促進全球經貿合作，台灣頂尖晶片製造商不斷拓展市場，政府也致力強化國際合作及研發和訓練，以保持此一關鍵產業的競爭力。

在確保安全的全球供應鏈方面，蔡英文說，台灣有能力，也正在扮演重要的角色，除了努力強化民主團結，供應鏈合作亦可成為遏制威權影響的另一個重要工具。她說，儘管我們的民主價值和生活方式不斷受到威脅，但我們永遠不會放棄對民主、自由和人權的承諾。

「只要我們團結一致，就能阻止威權擴張，讓民主蓬勃發展。」蔡英文說，在這裡相互交流，建立共同目標，表彰那些為更自由、和平的世界而奮鬥的人們。讓我們為我們的價值挺身而出，使後代子孫能享受傳承而來得之不易的民主自由。