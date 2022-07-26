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LIVE／漢光實彈操演重頭戲登場！　蔡英文任內2度登艦出海視導

 

記者陶本和／台北報導

國軍漢光38號實兵演習重頭戲26日登場，於蘇澳外海進行大規模海空軍聯合作戰演練，海軍各式軍艦、空軍IDF、幻象2000與F-16V等，都投入本次操演；而軍方也邀請總統蔡英文登上基隆級飛彈驅逐艦出海視導，這是她繼2018年後，第二次登艦出海視察。

漢光38號演習兵棋推演已經在5月份實施完畢，至於實兵、實彈演習將於25日至29日展開；本次演習分為三大部分，分別為「戰力保存、整體防空」、「聯合截擊」，以及「聯合國土防衛」。

衡山指揮所於25日凌晨下達演習指令，便模擬共軍犯台，首先位於西部的部分戰機將進行「戰備轉場」，除了部分主力戰機移往東部，也會由C-130運輸機載運相關零件移往東部地區。在海軍方面，各式艦艇則會緊急出海，前往指定地點集結戰備；陸軍部分，則演練整體防空作戰。

本次操演重頭戲就位於蘇澳外海，執行「大規模海空軍聯合作戰操演」，海軍將實施標準一型防空飛彈、反潛火箭實彈射擊，而海巡署本次也投入演訓，預計射擊鎮海火箭彈；而空軍方面，除了三型主力戰機（IDF、幻象2000、F-16V），另F-5戰機、P-3C等軍會出動。

軍方今年依慣例邀請三軍統帥蔡英文，今年邀請她登上基隆級驅逐艦出海視導，這是在2018年後，第二次登艦出海。同時，位於台北港、淡水河口的防衛任務，本次軍方規劃聯合反擊作戰，於台北港、八里海灘、淡水捷運站旁進行演練。

▼漢光38號實兵演習。（圖／軍聞社提供）

▲▼漢光38號實兵演習，機步333旅戰備。（圖／軍聞社提供）

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