民調再回溫！蔡英文滿意度56.2%　他傻眼：匪夷所思

▲總統蔡英文。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

《美麗島電子報》董事長吳子嘉23日在節目上公布7月國政民調，總統蔡英文執政滿意度正向評價為56.2%、上升1.7%，負向評價為39.9%、下降0.1%；信任度正向評價為55.1％、上升1.4%，負向評價為41.0%、下降1.2%。吳子嘉感嘆，蔡英文執政6年滿意度還能有56%，「這太離譜了，任期快過半還能這麼高簡直匪夷所思，只能說她是台灣歷史上罕見的好總統。」

根據《美麗島電子報》7月國政民調，國內整體經濟的現況正向評價為29.8%、負向評價為68.2%。而蔡英文的信任度正向評價為55.1%、負向評價39.9%；而蔡英文的執政滿意度正向評價為56.2%、負向評價為41.0%。

對於最新民調數字，吳子嘉表示，蔡英文任期快過半，信任度高達55.1%，「這真的太奇怪！」，而蔡英文的負面評價都在4成以下，是非常難得的數字。看起來是行政院長蘇貞昌在幫蔡英文擋子彈，但蘇貞昌的滿意度正向評價為48.8%，負面評價為44.9%。

吳子嘉分析，主要原因是國民黨太差、蔡英文在大政（國際）部分做得很成功，且蘇貞昌真的擋了不少子彈，所有的不滿都去找他。

媒體人黃暐瀚也在旁邊補充，歷任總統第二屆後都沒有到5成，但蔡英文滿意度還可以逼近6成，吳子嘉感嘆，這簡直不可思議，過半數真的太離譜了，「只能恭喜蔡總統，她的民調真的非常好，只能說她是在台灣歷史上優良的好總統。」