獨／13聖筊神蹟！蔡英文贈匾為祂改字　土地公喜迎「文興國運」

記者吳奕靖／高雄報導

這麼「霸氣」堅持的福德正神，你聽說過嗎？總統蔡英文3年前送匾額給高雄市林園區東林福德廟，這座福德廟裡頭的土地公非常有個性，連續給了13個聖筊表示不喜歡總統給的「厚澤敷佑」，最後祂自己選了「文興國運」，最後蔡英文也點頭答應，請當時的總統府秘書長陳菊親自來揭匾。

▲林園東林福德廟的土地公很堅持，用13聖筊請總統蔡英文改匾額 。（圖／記者吳奕靖攝）

2019年的9月左右，總統蔡英文要送匾額到高雄市林園區的東林宮，東林宮主要祀奉福德正神透過降乩表示不願意匾額上原有的四個字「厚澤敷佑」，東林福德廟的主委林寶祥回憶起當時後的情況，還忍不住嘴角的笑，他表示土地公很堅持，所以他只好點香跟土地公說：「總統送來的匾，祢還要換字，這個我不敢講，所以祢要就多給一點允筊，這樣我也比較好講話」，最後說也奇妙，連續13筊，充分展現土地公的決定，最後消息傳回總統府，總統府也同意更換為「文興國運」，同時請當時後的秘書長陳菊南下送匾，同時揭匾。

▲原本送來的匾額字樣是這四個字。（圖／記者吳奕靖攝）

▲林園東林福德廟的土地公很堅持，用13聖筊請總統蔡英文改匾額 。（圖／記者吳奕靖攝）

現在這塊匾額就掛在福德廟，說起這段神蹟故事，地方上還不停流傳，不過這尊土地公的真的很有個性，也非常有歷史，依據廟方的說法，這座廟是建立在清朝乾隆14年，距今已經有270多年的歷史，而且祂是「南天福德正神」，不同其他地方的福德正神，祂還有「文武判官」以及金虎爺，同時因為顯聖賑災有功，享有頭戴宰相帽，外披龍袍的待遇。

▲林園東林福德廟是林園當地知名廟宇 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲林園東林福德廟也是台灣福德正神全國聯合總會的所在 。（圖／記者吳奕靖攝）