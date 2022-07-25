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蘇宏達審林智堅遭批「未審先判、立場偏頗」　台大6字回應了

▲▼台大政治系教授蘇宏達。（圖／記者許展溢攝）

▲蘇宏達強調，林智堅論文案一定依據法規，毋枉毋縱。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

民進黨桃園市長參選人林智堅台大國發所碩士論文陷入疑似抄襲風波，台大組成審定委員會，召集人台大社科院院長蘇宏達7月22日發內部信提到，對於「這個醜聞」，委員會一定依據法規，毋枉毋縱。立委鄭運鵬今（25日）批這是未審先判，且政治偏頗，台大則回應，「本校沒有回應」。

蘇宏達在內部信指出，委員會一定依據法規，毋枉毋縱，按歐美一流大學最高標準處理，全力捍衛台大與社科院的榮譽外，更說「這個醜聞也再次提醒我們誠實丶紀律和榮譽的重要，各位一定要謹記在心，一生不渝」。

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▲▼立委鄭運鵬、民進黨桃園市長參選人林智堅委任律師黃帝穎召開「未審先判！政治偏頗！台大學倫會蘇宏達應迴避」記者會，鄭運鵬、黃帝穎強調蘇宏達本身立場偏頗已經不適任審查委員會召集委員一職。（圖／記者湯興漢攝）

▲鄭運鵬召開記者會批蘇宏達未審先判。（圖／記者湯興漢攝）

昨天就有台大學生向《東森新媒體ETtoday》表示，這封信發出後正反兩派意見都有，有學生說，學校發生重大事件，透過全校信表達意見很正常，尤其涉及「學術倫理」，這點對大學在道德上是比較重要的。不過有同學認為，院長身為委員會召集人，在開會之前發這種信有點未審先判。

鄭運鵬今上午和林智堅委任律師黃帝穎召開「未審先判！政治偏頗！台大學倫會蘇宏達應迴避」記者會，並強調蘇宏達本身立場偏頗，已不適任審查委員會召集委員一職。

對此，台大僅向所有媒體表示，「有關於剛剛民進黨記者會，本校沒有回應。天氣炎熱，請多補充水分。」

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