南韓出現BA.2.75首宗本土病例　疑接機遭感染！今起入境1天內須PCR

▲南韓規定入境後1天內須接受PCR篩檢，隨著世衛宣佈猴痘為緊急公衛事件，仁川國際機場內出現猴痘症狀告示牌。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

南韓通報的Omicron病毒亞型變異株BA.2.75至今已累計4例，其中最新確診的病患被證實是南韓首宗的本土感染案例，該名患者為20多歲的民眾，先前已接種完3劑疫苗，在前往接機時遭到確診友人感染。另外，南韓防疫當局宣布從今（25）日起，入境1天以內需接受核酸篩檢（PCR）。

根據《韓聯社》，南韓中央防疫對策本部25日表示，境內BA.2.75追加通報1例，目前雖仍在進行相關疫調工作，不過可以確定的是該名患者為居住在忠清北道的20多歲民眾，先前已完成3劑疫苗接種，本月13日出現疑似症狀後，同一天確診感染新冠肺炎，經過7天居家隔離後，於20日解除隔離。

當局推測，該名病患為南韓境內首起BA.2.75的本土感染案例，因為他曾前往機場迎接從印度入境南韓的外籍友人，疑似是在過程中遭到感染。該名外籍友人事後確定感染BA.2.75病毒，為南韓境內的第2起病例，先前報導指出，該名外籍人士居家治療時尚未出現任何特殊症狀。

報導指出，南韓新冠疫情原本於今年6月開始趨緩，單日新增病例降至1萬人以下，因此當局開始擴編國際航線、逐步鬆綁入境防疫措施，不僅免除入境隔離，甚至放寬檢疫規定，入境後的PCR篩檢僅需在3天內完成。

然而隨著BA.5成為主流病毒株，導致疫情再度升溫，加上境外移入案例從6月24日破百例以後，便持續攀升至單日3、400多例，因此南韓防疫當局才決定緊縮接受PCR篩檢的期限。

本國籍人士（南韓）、長期居留外籍人士入境後，需前往自家或住處附近的保健所接受PCR篩檢；至於短期居留外籍人士，則建議前往機場內的新冠篩檢中心接受PCR篩檢。

另外，考量到新冠疫情升溫，恐怕會再度導致療養設施、精神病院等高風險場所掀起大規模群聚感染，因此防疫當局再度禁止家屬面對面的探視，僅開放視訊探病。

根據官方最新數據，南韓25日上午9時30分通報新增3萬5883起新冠病例，是前一周的1.36倍，其中病歿、中重症患者多為50歲以上。

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