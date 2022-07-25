槍殺安倍嫌今起精神鑑定4個月！移交看守所　結果決定是否起訴

▲山上徹也25日起將接受為期4個月的精神鑑定。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

日本前首相安倍晉三8日在奈良遭到41歲嫌犯山上徹也持槍攻擊，當場中彈，經搶救後仍身亡，山上隨即被制伏逮捕。奈良地檢為調查山上是否具有刑事責任能力，25日起對其進行精神鑑定，預計將持續到11月29日。而他25日上午也從原本接受調查的奈良西警察署被移交至大阪看守所。

因殺人嫌疑而被逮的41歲山上徹也25日上午被移送至大阪看守所，從日媒所拍攝的畫面可以看到，他在上車前，面無表情。接下來他將在大阪看守所接受奈良地方檢察廳所提出的精神鑑定，時間預計長達4個月，將於11月29日結束。

鑑定內容包含山上犯案當時的精神狀態、成長背景等。由於山上一旦被起訴，他本人是否具有刑事責任能力一點，可能在審判中成為爭議點，因此奈良地檢認為有必要進行精神鑑定，才會提出申請。

山上自被逮後聲稱，長期不滿統一教會向母親收取大量獻金，導致家中經濟陷入困難，母親破產，同時認為安倍晉三與該宗教組織有勾結，才會將目標鎖定為安倍。而檢方也根據山上的供詞，要求其母親配合調查，沒想到他的母親卻竟還向統一教道歉並表示，「很抱歉讓統一教會陷入輿論的風波，都是我兒子害的。」

另一方面，在山上的精神鑑定結果出爐前，所有的偵查訊問都將暫停。

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