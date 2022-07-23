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南韓通報BA.2.75累計3例！「打滿3劑」症狀輕微　醫估病毒可能消失

▲▼南韓截至目前出現3例BA.2.75感染者。（圖／達志影像）

▲南韓截至目前出現3例BA.2.75感染者。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓新冠疫情反彈，隨著Omicron病毒亞型變異株BA.5在境內迅速擴散、成為主流病毒，單日新增確診連日通報6、7萬例，其中另一個被稱為「半人馬座」（Centaurus）的亞變種BA.2.75至今已累計3人感染，3人皆已接種3劑疫苗、症狀輕微，專家研判BA.2.75雖已擴散至社區，不過速度緩慢。

根據韓媒《韓聯社》、《News1》，南韓中央防疫對策本部今（23）日表示，BA.2.75於21日再添增一人確診，為近期沒有海外旅遊史、定居仁川的50多歲民眾，他曾於今年1月17日接種第3劑疫苗，目前共累計3人感染該變異株。據悉，BA.2.75的傳染速度比起BA.5高達3.24倍。

BA.2.75在南韓境內的首宗感染者為定居仁川的60多歲男性，他近期並無海外旅遊史，本月8日開始出現輕微症狀、11日確診；第2宗的感染者為定居忠清北道清州市的30多歲外籍人士，他於本月5日從印度入境南韓後，於7日確診、20日被判定感染BA.2.75，目前沒有特殊症狀，已安排進行居家治療。

3人感染BA.2.75後的症狀相當輕微，且3人剛好都已於先前完成第3劑疫苗接種，對此有部份專家認為，很有可能是3人剛好都接種了3劑疫苗，症狀才會顯得輕微，也有專家引用學界論述，認為病毒會隨著時間流逝而降低死亡率，甚至有專家表示BA.2.75的傳染速度比預估還要慢，因此未來有可能會自然消失。

高麗大學感染內科教授金宇柱（김우주）表示，「變異株的流行趨勢，應考量到病毒特性、疫苗接種與否、人口密度與人口流動等條件。就如同先前預估會掀起大流行的紐約變異株BA.2.12.1最後變弱一樣，BA.2.75也有可能會跟著變弱。」

不過，從南韓3人感染BA.2.75的情勢來看，因為其中有2人近期並無海外旅遊史，因此防疫當局推估該變異株恐怕早已在境內社區緩慢擴散，雖然病毒檢出率有可能緩慢上升，然而目前並沒有呈現大範圍的增加趨勢。

另外，南韓政府決定從25日起暫時禁止民眾前往醫院、療養機構探視。

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