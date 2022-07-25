日本櫻島火山噴發「碎石噴飛2.5公里」！首發5級警戒　最新情況曝

▲日本鹿兒島縣櫻島火山噴發。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

日本鹿兒島縣櫻島火山24日晚間8時左右噴發，位於南岳山頂的火山口瞬間往東邊噴出大量碎石、熔岩與火山灰，距離達2.5公里遠。氣象廳立即發布火山噴發的5級警戒，而這也是櫻島首度發布5級警戒。住在附近的33戶人家隨即進行避難，所幸目前並未傳出傷亡。氣象台也在25日上午派員前往現場進行調查，以確認詳細受災情況。

根據《日本放送協會》報導，櫻島24日晚間噴發，由於當地的火山活動越發活躍，因此氣象廳隨即發布5級警戒「避難」。距離南岳山頂的火山口與昭和火山口僅3公里的鹿兒島市有村町以及古里町的33戶居民，當晚也接到政府的避難通知。截至25日上午8時前，共有23戶、33人順利避難至政府安排的避難所，剩餘的民眾則是自行在其他地方避難。

氣象廳25日上午派出機動調查小組深入現場，以觀察熔岩、火山灰等，並確認詳細的災害情形。所幸自火山爆發至今，當地警消都沒有接獲救災請求，櫻島醫院也沒有病患是因為火山爆發受傷而前來就醫。

京都大學的名譽教授石原和弘表示，「這次的噴發是近期櫻島的火山活動中，規模最大的一次，噴發距離甚至到2.5公里，氣象廳應該是因為這樣才會提升至5級警戒，不過其實櫻島過去也曾發生過類似程度的噴發。」他同時也提醒，未來可能還會發生同樣規模的噴發，因此務必保持警戒。

受到此次火山噴發影響，首相官邸危機管理中心也將資訊聯絡室升格為官邸對策室，未來將會繼續與相關部門保持聯繫，收集情報。

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