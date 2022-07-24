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南韓新冠疫情升溫！　明起入境1天內須接受PCR篩檢

▲▼25日起，入境南韓24小時內需接受PCR篩檢。圖為仁川國際機場。（圖／達志影像／newscom）

▲25日起，入境南韓24小時內需接受PCR篩檢。圖為仁川國際機場。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

南韓近來新冠疫情升溫，Omicron亞變種BA.5儼然成為主流病毒，平均單日新增6、7萬例確診，就連境外移入病例都有明顯增加的趨勢。對此，南韓防疫當局決定再度緊縮入境政策，從明（25）日起，入境1天以內必須接受核酸篩檢（PCR），直到陰性報告結果出爐前都必須待在住處。

根據《韓聯社》，南韓防疫當局今（24）日再度緊縮出入境防疫政策，原本規定從6月起所實施的PCR篩檢可以放寬至入境3天以內（72小時）實施，不過隨著從6月起開始陸續實施入境免隔離、擴編國際線航班，單日境外移入病例從6月24日破百例以後，便持續攀升至單日3、400多人，因此才決定再度嚴格實施入境防疫規定。

民眾入境24小時內需接受PCR篩檢，就算因時間問題而未能即時安排篩檢，也必須於隔天進行PCR篩檢，直到陰性結果出爐前，都必須在自宅或住處內等待。

報導指出，隨著目前新冠疫情在全球各地反撲、加上入境防疫措施陸續鬆綁、暑假旅遊旺季，出入境的旅客數量明顯成長，包括外籍旅客造訪韓國參加睽違3年的韓星演唱會，以及政府為了解決勞力不足問題而批准外國勞工入境工作簽證，這也隨之意味著境外移入的新冠病例跟著增加。

至於入境前的篩檢工作，南韓防疫當局則規定從5月23日起，入境時必須繳交48小時以內的PCR篩檢陰性報告、或是24小時以內的醫用快篩陰性報告；不過若未來新冠疫情無明顯降溫趨勢，南韓當局則考慮再度緊縮防疫政策，規定入境前只承認PCR篩檢報告。

根據官方最新統計資料，南韓24日上午9時30分通報新增6萬5433起病例，創下14周以來周日的最高紀錄，同時也是一周前的1.6倍。

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