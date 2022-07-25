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讓兩大富豪決裂的女人！她「麻雀變鳳凰」睡了馬斯克　成長背景曝光

▲▼夏納漢與布林的4年婚姻，最後因為馬斯克介入而宣告破裂。（圖／達志影像）

▲夏納漢與布林的婚姻，最後因為馬斯克介入而宣告破裂。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合報導

近來外媒披露，全球首富馬斯克（Elon Musk）與身為多年好友兼Google共同創辦人、全球第10大富豪布林（Sergey Brin），兩人因布林的妻子夏納漢（Nicole Shanahan）而決裂，儘管馬斯克事後透過推特發文否認，仍讓夏納漢的成長背景再度受到外界關注，靠法律背景躋身上流的她，其實是來自舊金山灣區的貧困家庭。

根據《每日郵報》，這名打破富豪界多年友誼的夏納漢絕對不是一名普通的女人，雖然她出生在舊金山灣區的貧困家庭，父親多年罹患躁鬱症等精神疾病、母親是華裔移民女子，不過她靠自己努力攻讀法律，不僅成為律師、與全球最富有的男人約會，甚至還曾創立自己的投資公司，致力於研究並維護女性生育能力、刑事司法改革。

▲▼夏納漢讓馬斯克、布林決裂。（圖／達志影像）

▲夏納漢讓馬斯克、布林決裂。（圖／達志影像）

今年37歲的夏納漢其實還曾嫁給一名財務主管，然而2015年在一個瑜珈渡假村結識了Google共同創辦人布林，當時布林是全球第8大富豪，兩人墜入愛河後完婚，不過兩人多年來卻難以生育，夏納漢2019年接受《Page Six》專訪時透露，她曾自己動手冷凍胚胎，經歷3次製造胚胎失敗、前往舊金山灣區人工受孕診所30多次，才終於成功誕下女兒。

然而這段婚姻並未因得女而美滿，去年12月，夏納漢與布林前往邁阿密巴賽爾海灘藝術展遊覽，雖然兩人住在同個屋簷下，但已經開始分房睡，至於同樣前往邁阿密遊覽的馬斯克則與加拿大女友格萊姆斯（Grimes）短暫分開，在天雷勾動地火下，馬斯克犯了「朋友妻不可戲」的孽行。

布林發現自己被好友戴綠帽後，氣得於今年1月向夏納漢提出離婚訴求，並將去年12月15日列為兩人的分居日期，同時他還指示助手從馬斯克的許多間公司撤出投資，為此瑪斯克曾於一場派對上向布林下跪道歉，不過兩人關係短時間內難以修復。

▲▼ 。（左圖／路透）

▲馬斯克睡了朋友妻夏納漢。（圖／路透）

報導指出，夏納漢出身自舊金山灣區某貧困家庭，父親在她9歲時被診斷罹患躁鬱症、憂鬱症等精神疾病，母親則是從中國移民至美國的華裔女性，因此她早年只能靠政府發放的食物兌換券（food stamps，美國的一種貧窮救濟制度），父母在她童年大部份時間都沒有工作。

夏納漢12歲開始打工，她靠網路為自己謀求生路，同時透過網路申請大學和工作，2003年她開始就讀普捷灣大學（University of Puget Sound），獲得經濟學、中文系學士學位，2013年她則前往新加坡國立大學攻讀全球知識產權貿易與中國法律，之後又回到美國加州聖克拉拉大學攻讀法律。

夏納漢曾於20多歲時在RPX公司擔任專利專家，不過僅10個月便因遭遇職場性侵而辭職，之後她罹患嚴重抑鬱症，直到之後她重新站起，創立自己的人工智能專利管理公司。

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