馬斯克否認了！被爆偷吃好友妻跪求原諒　怒嗆「胡說八道」

▲全球首富馬斯克（Elon Musk）。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

《華爾街日報》爆料，全球首富馬斯克（Elon Musk）與Google共同創辦人兼多年好友布林（Sergey Brin）的妻子發生婚外情，2大科技富豪為此撕破臉、不再說話，馬斯克還下跪乞求原諒。對此，馬斯克剛剛在推特回應，「這完全是胡說八道。布林與我現在還是好朋友，昨晚還一起參加派對！」

馬斯克在推特寫道，過去3年，他只見過布林的前妻夏納漢（Nicole Shanahan）3次，其中2次都有很多人在場，「沒有任何浪漫（戀情）的成分」。

This is total bs. Sergey and I are friends and were at a party together last night!



I’ve only seen Nicole twice in three years, both times with many other people around. Nothing romantic. — Elon Musk (@elonmusk) July 25, 2022

知情人士向《華爾街日報》透露，2021年12月，馬斯克及夏納漢在邁阿密的巴塞爾藝術展（Art Basel）相遇，之後發展成不倫戀。當時，馬斯克已與歌手女友格萊姆斯（Grimes）分手，而夏納漢也和布林協議分開，不過因為新冠疫情，以及為了照顧年幼女兒，所以依然住在一起。

布林發現後，於今年1月宣布與妻子離婚，法庭文件上宣稱的分開理由是「無法調解的分歧」，但真正原因是這一段不倫戀。此後，他與馬斯克關係緊張，也要求財務顧問出售所有馬斯克事業的投資，包括2008年投入特斯拉的50萬美元。

▲Google共同創辦人布林（Sergey Brin）及前妻夏納漢（Nicole Shanahan）。（圖／達志影像）

報導還稱，在今年稍早的一場派對上，馬斯克向布林下跪乞求原諒。儘管布林收下道歉，卻仍不願與馬斯克恢復往來，還賣出所有馬斯克旗下事業的股票及投資。

馬斯克「下跪」求原諒！Google共同創辦人綠炸 2科技富豪不再說話