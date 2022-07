馬斯克否認了！被爆偷吃好友妻跪求原諒　怒嗆「胡說八道」

▲全球首富馬斯克(Elon Musk)。(圖/路透)

記者吳美依/綜合報導

《華爾街日報》爆料,全球首富馬斯克(Elon Musk)與Google共同創辦人兼多年好友布林(Sergey Brin)的妻子發生婚外情,2大科技富豪為此撕破臉、不再說話,馬斯克還下跪乞求原諒。對此,馬斯克剛剛在推特回應,「這完全是胡說八道。布林與我現在還是好朋友,昨晚還一起參加派對!」

馬斯克在推特寫道,過去3年,他只見過布林的前妻夏納漢(Nicole Shanahan)3次,其中2次都有很多人在場,「沒有任何浪漫(戀情)的成分」。

This is total bs. Sergey and I are friends and were at a party together last night!



I’ve only seen Nicole twice in three years, both times with many other people around. Nothing romantic.