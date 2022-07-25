　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

全球首富馬斯克變身小王睡好友妻！　Google共同創辦人戴綠帽喊離

▲▼ 。（左圖／路透） 

▲馬斯克瞞著多年好友布林，與其妻夏納漢外遇。（左圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

外媒近日披露全球首富馬斯克（Elon Musk）和多年好友、Google共同創辦人、全球第10富豪布林（Sergey Brin）的關係破裂，因為布林在今年初驚訝得知妻子夏納漢（Nicole Shanahan）與馬斯克外遇後，對外以「不可調和的分歧」為由離婚，實際上是憤而甩開偷腥妻。同樣戲劇化的是，馬斯克後來在一場派對上，單膝下跪祈求布林原諒。

《華爾街日報》披露，馬斯克全年12月與夏納漢到巴塞爾邁阿密海灘藝術展遊覽，當時他和加拿大歌手格萊姆斯（Grimes）暫時分開，夏納漢則雖和布林住在同個屋簷下，但已經分房睡。馬斯克與多年好友布林的妻子夏納漢因此走到了一起，犯下了朋友妻不可戲的孽行。

布林發現後氣憤提出離婚，對外理由是「不可調和的分歧」，實際上是多年好友給他戴了一頂大綠帽。報導指出後來馬斯克在一場派對上，單膝下跪求布林原諒，但兩人之間的關係仍難以回復。

布林與夏納漢是第二段婚姻，兩人育有3歲小孩，目前正在進行離婚協調，從貧窮華裔嫁入谷歌豪門的夏納漢提出，要布林從900億美元的家產中，分1億美元給她。

與此同時，私人生活一蹋糊塗的馬斯克不僅仍和推特的440億美元收購案糾纏不清，還繼續於世界各地周旋在多名女子之間。此外，馬斯克還被指控在私人飛機上性騷擾空服員，他對此否認；他的變性女兒則公開宣布將會更改她的姓，因為她不想和父親有任何一點瓜葛。

馬斯克此前更被踢爆和下屬秘密產下一對雙胞胎；此外他還因為父親涉及與繼女及2名孩童存在性關係而被捲入醜聞，遭到媒體大作文章。

►狗狗吃的慕斯能潔牙！讓口腔變乾淨超簡單

ET快訊
7縣市今日13:30萬安演習　北市離車疏散拒配合可罰15萬
全球首富馬斯克變身小王睡好友妻！　Google共同創辦人戴綠
是你上摩鐵嗎　統一發票3張「千萬大獎」沒人領
閨密爆「福原愛已回日本」　怒控江宏傑誣告：趕盡殺絕！
滷味老闆被「行刑式爆頭」！倒臥血泊畫面曝　臉書曾曬澎恰恰合照
今再飆40℃！明雨區擴大　成颱機率曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

全球首富馬斯克變身小王睡好友妻！　Google共同創辦人戴綠帽喊離

2公尺長「海筆」首現蹤太平洋！　罕見影片曝光

影片曝！少年為拍片吸流量　肉身攔砂石車遭輾亡

北極暖化比全球快4倍！　「熱穹現象」熱浪強襲歐美氣溫猛飆

美財長葉倫稱國內經濟放緩　衰退並非不可避免

斯里蘭卡總統落跑新加坡　人權團體當地提告盼逮人

烏俄戰爭「戰場出現轉捩點」！烏克蘭官員：9月前將收復赫爾松

日本櫻島「火山噴發」發布最高級警戒！碎石噴2.5公里遠　緊急疏散

華郵：裴洛西若出訪台灣　美軍考慮「派戰機船艦」護航

菲律賓大學畢業典禮爆槍擊　前市長中彈「3人死亡」

10個年輕流行語你聽過嗎？　「DDDD=懂的都懂」情侶傻眼

朴載範急中斷萬人演唱會！　 機警發現「台下觀眾昏倒」

下班見愛犬孤獨倒田裡 聽見爸呼喊滿血復活

三太子頂39度高溫表演　疑中暑下秒突往後倒地

12億新竹球場安全存疑慮　林智堅道歉：責任一肩扛起

搶命！3人合力抬出林志穎　熱心工人「忙滅火＋扛傘」

獄中得知阿嬤離世懊悔　浪孫回頭繼承她的手藝

女溯溪卡石縫1天1夜溺斃　消防員護頭暖喊「忍耐一下」

刺青爸被女兒考驗鋼琴！　反差萌彈流暢旋律秀技術

4台汽車齊躲橋墩下躲太陽　騎士手一攤：吸血鬼開車？

全球首富馬斯克變身小王睡好友妻！　Google共同創辦人戴綠帽喊離

2公尺長「海筆」首現蹤太平洋！　罕見影片曝光

影片曝！少年為拍片吸流量　肉身攔砂石車遭輾亡

北極暖化比全球快4倍！　「熱穹現象」熱浪強襲歐美氣溫猛飆

美財長葉倫稱國內經濟放緩　衰退並非不可避免

斯里蘭卡總統落跑新加坡　人權團體當地提告盼逮人

烏俄戰爭「戰場出現轉捩點」！烏克蘭官員：9月前將收復赫爾松

日本櫻島「火山噴發」發布最高級警戒！碎石噴2.5公里遠　緊急疏散

華郵：裴洛西若出訪台灣　美軍考慮「派戰機船艦」護航

菲律賓大學畢業典禮爆槍擊　前市長中彈「3人死亡」

新北市長最新民調　侯友宜支持度57%領先林佳龍21%

助紅襪奪3座世界大賽冠軍　「老爹」歐提茲正式進棒球名人堂

全球首富馬斯克變身小王睡好友妻！　Google共同創辦人戴綠帽喊離

7縣市今日13:30萬安演習　台北市離車疏散拒配合可罰15萬

檸檬水怎麼泡最好？醫曝「黃金比例」4招教你調　太濃沒比較健康

暑假最新戶外1現象　醫：BA.5入侵好時機

是你上摩鐵嗎　統一發票3張「千萬大獎」沒人領

汽油今起降0.2元、30家科技廠法說登場　財經HOT 5一次看

防曬挑錯小心曬老又曬黑！皮膚科醫師曝「1關鍵」防護才夠力

三重男5度酒駕！　無照撞死保全竟先開去停車

22位「高潮女孩」的對比照　自慰過後露出閃亮自信笑容

國際熱門新聞

專家：起床出現「2症狀」直接當確診新冠

情侶在法庭「啪啪」3次　荒淫過程全被拍

櫻島火山噴發最高警戒：緊急疏散

婦陳屍家中2年變白骨　房東「仍收到房租」

烏俄戰爭出現轉捩點　烏官員：9月前收復赫松

裴洛西訪台　美恐派戰機船艦護航

南韓年輕人風靡「16種人格類型」測驗

少年為拍片吸粉　肉身攔砂石車遭輾亡影片曝

英國氣溫狂飆！雄蜂「爆炸性射精」暴斃

斯里蘭卡總統落跑新加坡　人權團體當地提告盼逮人

普丁爆派替身訪伊朗　這行為不一樣了

2公尺長「海筆」首現蹤太平洋！　罕見影片曝光

北極暖化快4倍！　「熱穹現象」熱浪襲歐美氣溫猛飆

起飛前爆炸！機長「棄數百乘客」先逃了

更多熱門

相關新聞

美財長稱國內經濟放緩　衰退並非不可避免

美財長稱國內經濟放緩　衰退並非不可避免

美國財政部長葉倫（Janet Yellen）今天指出，美國經濟成長正在放緩，並承認存在經濟衰退的風險，但她認為衰退並非不可避免。

裴洛西計劃訪台　華郵：美軍擬派航母護航

裴洛西計劃訪台　華郵：美軍擬派航母護航

燒出蕈狀雲！加州野火撤6000人　這地進入緊急狀態

燒出蕈狀雲！加州野火撤6000人　這地進入緊急狀態

荷蘭10歲男童感染猴痘　專家：3類人要小心

荷蘭10歲男童感染猴痘　專家：3類人要小心

拜登疑感染BA.5！白宮醫師曝最新症狀

拜登疑感染BA.5！白宮醫師曝最新症狀

關鍵字：

馬斯克Elon MuskSergey Brin小王戴綠帽北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

快訊／滷味攤老闆遭爆頭　槍手跳上BMW逃走

鬼門開倒數！　「4生肖」容易卡到陰

滷味老闆遭爆頭　倒臥血泊畫面曝

林志穎老婆首發文！　坦言「看不實消息很難過」

約人妻慶生　小王當蛋糕要吹蠟燭

台中攤商遭爆頭　警鎖定特定人車

「明年房市泡沫破裂！」　學者點名這些區跌價最慘逾3成

刮傷違停賓士！妹子拒2萬和解　網見原因狂讚

儀表板突亮1黃燈　老司機急喊：別再開了

主播「拍照手勢」像私密處挨轟不雅觀

快訊／林志穎傳「清醒喜訊」！

林志穎車禍「腫臉照」瘋傳家人：不生氣　救命恩人無奈揭委屈

李沛旭曬辣妻薄紗睡衣照　鬆口相識過程：我沒搭訕過

即／花蓮凌晨規模4.5「極淺層地震」　深度僅16.2公里

重回林志穎自撞路段　他開自駛「清晰畫面曝光！」

更多

最夯影音

更多
10個年輕流行語你聽過嗎？　「DDDD=懂的都懂」情侶傻眼

10個年輕流行語你聽過嗎？　「DDDD=懂的都懂」情侶傻眼
朴載範急中斷萬人演唱會！　 機警發現「台下觀眾昏倒」

朴載範急中斷萬人演唱會！　 機警發現「台下觀眾昏倒」

下班見愛犬孤獨倒田裡 聽見爸呼喊滿血復活

下班見愛犬孤獨倒田裡 聽見爸呼喊滿血復活

三太子頂39度高溫表演　疑中暑下秒突往後倒地

三太子頂39度高溫表演　疑中暑下秒突往後倒地

12億新竹球場安全存疑慮　林智堅道歉：責任一肩扛起

12億新竹球場安全存疑慮　林智堅道歉：責任一肩扛起

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面