全球首富馬斯克變身小王睡好友妻！　Google共同創辦人戴綠帽喊離

▲馬斯克瞞著多年好友布林，與其妻夏納漢外遇。（左圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

外媒近日披露全球首富馬斯克（Elon Musk）和多年好友、Google共同創辦人、全球第10富豪布林（Sergey Brin）的關係破裂，因為布林在今年初驚訝得知妻子夏納漢（Nicole Shanahan）與馬斯克外遇後，對外以「不可調和的分歧」為由離婚，實際上是憤而甩開偷腥妻。同樣戲劇化的是，馬斯克後來在一場派對上，單膝下跪祈求布林原諒。

《華爾街日報》披露，馬斯克全年12月與夏納漢到巴塞爾邁阿密海灘藝術展遊覽，當時他和加拿大歌手格萊姆斯（Grimes）暫時分開，夏納漢則雖和布林住在同個屋簷下，但已經分房睡。馬斯克與多年好友布林的妻子夏納漢因此走到了一起，犯下了朋友妻不可戲的孽行。

布林發現後氣憤提出離婚，對外理由是「不可調和的分歧」，實際上是多年好友給他戴了一頂大綠帽。報導指出後來馬斯克在一場派對上，單膝下跪求布林原諒，但兩人之間的關係仍難以回復。

布林與夏納漢是第二段婚姻，兩人育有3歲小孩，目前正在進行離婚協調，從貧窮華裔嫁入谷歌豪門的夏納漢提出，要布林從900億美元的家產中，分1億美元給她。

與此同時，私人生活一蹋糊塗的馬斯克不僅仍和推特的440億美元收購案糾纏不清，還繼續於世界各地周旋在多名女子之間。此外，馬斯克還被指控在私人飛機上性騷擾空服員，他對此否認；他的變性女兒則公開宣布將會更改她的姓，因為她不想和父親有任何一點瓜葛。

馬斯克此前更被踢爆和下屬秘密產下一對雙胞胎；此外他還因為父親涉及與繼女及2名孩童存在性關係而被捲入醜聞，遭到媒體大作文章。