鬼門提早開！情侶「8大禁忌」勿犯　千萬別說3句話

▲鬼月即將到來，命理師提前示警，情侶們該注意的禁忌。（示意圖／記者李毓康攝）
記者邱晟軒／綜合報導
今年鬼門開的時間是7月29日（農曆7月初一），許多民眾大多抱持「寧可信其有不可信其無」的態度，不過，命理專家小孟老師今（25日）提前示警，情侶在鬼月的「8大禁忌」，包括視訊、壁咚、搭末班車等，只要避開禁忌，就不用擔心會引來好兄弟。
鬼月「情侶8大禁忌」要注意：
1.、情侶不可以「壁咚」
俗話說「抹壁鬼」，也就是牆壁為陰冷之地，鬼魂容易穿牆而過，一不小心當心親到好兄弟。
2.、別在空地或郊區喊彼此的名字
容易吸引好色鬼前來，若被好色好兄弟看見當心鬼壓床。
3.、切莫到墳場、靈骨塔、姑娘廟拜拜
因為太過恩愛，會讓一些沒有伴侶的好兄弟嫉妒，嚴重的話會拆散情侶。
4、切莫在鬼月對另一半說「想死你了」、「我愛死你了」和「為了你我可以去死」
當心得罪好兄弟。
5、不宜去太老舊的電影院看電影
當心旁邊多一個人。
6、情侶不宜一起搭末班車
相傳最後一班車都在晚上11：00至深夜1：30，也是陰氣最重的時間，撞鬼機率大。
7、避開公園與河提
當心好兄弟與你們一起散步，偷聽你們講話。
8、情侶避開視訊
當心視訊途中接收到莫名靈界電波。
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