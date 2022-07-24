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迎接鬼月 台南山上花園水道博物館園長化身狗道士超萌

▲台南山上花園水道博物館人氣館犬「園長」也趕搭風潮，穿起量身打造的道士服，化身「狗道士」和粉絲見面。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南山上花園水道博物館人氣館犬「園長」也趕搭風潮，穿起量身打造的道士服，化身「狗道士」和粉絲見面。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

再過一個星期，就是俗稱鬼月的農曆七月，台南山上花園水道博物館人氣館犬「園長」也趕搭風潮，穿起量身打造的「道士服」和粉絲見面，超萌扮像引起熱烈討論。

館方表示，鬼月期間，每週日園長都會穿著限定服裝在寵物園區與遊客互動，同時只要飼主帶著變裝過的毛小孩，來到園區，就可獲得個人專屬徽章一枚，讓大家在鬼月心情愉悅，逢凶化吉。

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▲台南山上花園水道博物館人氣館犬「園長」也趕搭風潮，穿起量身打造的道士服，化身「狗道士」和粉絲見面。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市美術館推出「亞洲的地獄與幽魂」特展，引起全國矚目，尤其是三尊殭屍像引爆話題，加上觀旅局也趁勢推出走訪台南最強女鬼行程，一時間說鬼論怪成為風潮，也顛覆了民眾以往對鬼月的制式印象。

▲台南山上花園水道博物館人氣館犬「園長」也趕搭風潮，穿起量身打造的道士服，化身「狗道士」和粉絲見面。（圖／記者林悅翻攝，下同）

結合僵屍與鬼月話題，長期贊助水道博物館代言犬「園長」服裝的寵物服飾業者，特別量身打造，為園長製作了一套道士服，以明黃色為底的衣服，繡上八卦，帽子則縫上水道的LOGO，相當應景，新的造型貼到粉專以後，就引起熱烈回響，網友直呼好可愛。

▲台南山上花園水道博物館人氣館犬「園長」也趕搭風潮，穿起量身打造的道士服，化身「狗道士」和粉絲見面。（圖／記者林悅翻攝，下同）

館方表示，暑假期間，除了園區兩公頃百日草花海正值綻放期，相當適合拍攝網美照以外。八月期間（農曆七月）每周日將舉辦寵物COSPLAY活動，只要飼主帶著家中的毛小孩，來到園區和園長互動，就可留下照片，由工作人員協助製成專屬徽章留念，詳細活動內容可至臺南山上花園水道博物館粉專了解。

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