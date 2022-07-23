只有按7樓「12樓突亮起」　阿嬤搭醫院電梯崩潰！真相神展開

▲阿嬤崩潰直呼，12樓會自動亮起。（圖／翻攝Icu醫生陳志金粉專）



網搜小組／劉維榛報導

下週五（29日）就是農曆七月，也就是俗稱的鬼門開！名醫ICU醫生陳志金笑稱，某次與一名阿嬤搭電梯，阿嬤先按下7樓，卻發現12樓也莫名亮起，讓她嚇歪碎念「又沒有按12樓，怎麼會這樣？」結果真相超展開，引發千人朝聖想像畫面，「真得會嚇死阿嬤啦！」

醫師陳志金在粉專分享爆笑故事，某天他跟著一位阿嬤先後進到電梯裡，站在前方的阿嬤按下7樓，而陳志金則站在後方角落，怎料阿嬤語氣崩潰直呼「我只有按7樓，又沒有按12樓，怎麼會這樣？」

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聽著阿嬤同一句話重複了三遍，讓陳志金一度心想，「阿嬤不知道是疑惑還是害怕？」於是他便出聲，「阿嬤，你沒看到我站你後面嗎？電梯側面也有面板可以按啊」，阿嬤這才鬆了一口氣。

由於下週就是鬼門開，瘦身有成的陳志金則笑虧，「醫院很乾淨的，沒有髒東西啦！不能再減重了，這樣在電梯人家都無感。」

不過文末，陳志金又胡鬧Hash Tag一句「補充：#農曆七月還沒到，但是也會有早鳥啦！」

文章曝光後，網友也紛紛噴笑回應，「阿嬤很害怕」、「真得會嚇死阿嬤啦！面對老婆婆，如果我在她後面，我都不敢出聲音，都是讓她先發現我，怕嚇到她…發生意外就慘了」、「七月快到了，阿嬤怕怕」、「還好醫師沒有補一句：妳看得到我？」「阿嬤等等要去收驚了」、「7月早鳥迫不及待了」。