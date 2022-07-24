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鬼門開倒數！　「4生肖」容易卡到陰

▲▼大年初四接神送神，這些禁忌不可不知。（圖／達志影像／美聯社）

▲2022年鬼月即將到來，命理師提前示警4生肖易卡到陰。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者邱晟軒／綜合報導

今年國曆7月29日為農曆7月初一，就是鬼門開的日子，許多人大多抱持「寧可信其有不可信其無」的態度，不過，命理專家小孟老師今（24日）提前示警，4生肖容易在鬼月卡到陰，提供給民眾參考，務必多加小心。

第四、三名並列｜屬鼠、屬蛇：

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老鼠跟蛇都是夜行性的動物，只有晚上才會出來活動覓食，所以比較喜歡陰暗且潮濕的地方，這樣的習性自然較容易吸收到夜間的晦氣跟煞氣，所以比較容易卡到東西。加上老鼠和蛇喜歡洞穴、濕地，因此天生就比較容易「帶陰」，所以鬼月要特別當心；小孟老師也提醒屬鼠、屬蛇者，鬼月的時候，海邊、河邊山上盡量不要前往。

第二名｜屬猴：

自古以來，猴子都是在山上爬式，現在猴子也會去樹林茂盛的地方，所以在風水學上來說，樹林茂盛的地方本來就是陰氣比較重的地方，因此屬猴的人，鬼月容易感冒生病或身體不適，務必要避開一些茂密的樹林與榕樹，還要遠離感冒中的朋友跟同事，現在疫情期間也盡量要避開有共食聚會，或減少去人多的地方

第一名｜屬豬：

古時候圈養的地方都是比較污穢、骯髒的地方，所以我們形容人環境骯髒「都會說你是住在豬圈」，也就是你如果越髒亂，晦氣和煞氣也越重，當然就會比較容易在鬼月招來一些不乾淨的東西，因此屬豬的觀眾朋友盡量要避免去一些環境比較髒亂的地方，例如垃圾場或是人多的地方，同時也要保持住家環境的整潔，如此一來，我們就可以在鬼月裡面都可以安心。

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