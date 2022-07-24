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林智堅唱《倔強》自清論文案　他整理時間軸嘆：別忘了下句歌詞是什麼

記者杜冠霖／台北報導

獲提名參選年底桃園市長選舉的民進黨籍新竹市長林智堅，近日被爆出論文涉嫌抄襲一事，林智堅24日召開記者會公布證據及時序澄清。林還引用了五月天「倔強」歌詞：「愛我的人別緊張，我的固執很善良。」，對此，媒體人黃揚明質疑，林智堅提出的事證無法自清，黃也表示，林引用的歌接下來的歌詞正是：「我的手越骯髒，眼神越是發光。」

▲▼林智堅市長參選人說明碩士論文記者會。（圖／記者周宸亘攝）

▲林智堅市長參選人說明碩士論文記者會。（圖／記者周宸亘攝）

根據林智堅在記者會中提供的時序，2014年11月29日九合一當選，2015上半年提供內部民調給陳明通，2015年8月11日，陳明通以此投稿期刊，2015年下半，陳明通認為這個題目有很多可延伸方向，林智堅決定以新竹市長選戰作為研究。

在2016年1月，陳明通才建議余正煌改研究題目，到了2016年2月1日，陳明通寄了電郵，內容是修改林智堅研究計畫草稿，也就是國民黨如今緊咬的雷同文字。

對於該場記者會，黃揚明分析，首先，這場記者會的用意就是定調「余正煌抄襲林智堅」，並搭配昨天陳明通的聲明來串時間軸。

黃揚明表示，這場記者會所謂的關鍵證據，是2016年2月1日陳明通寄給林智堅（時間軸圖版上特別強調由林智堅助理代收）的一封EMAIL及其附檔。且林智堅在同年1月30日就曾與陳明通見面討論論文研究計畫。

黃揚明指出，這份檔案不是「林智堅寄給陳明通」，而是「陳明通寄給林智堅」，因此即使這份檔案被法院公證為真，也無法證明這份研究計畫檔案為林智堅所親手撰寫，只能證明陳明通有寄送一份檔案給林智堅，就算二篇論文的文字雷同在此時就已經出現，也無法證明是林智堅親手撰寫的，除非陳明通能將所有彼此往來的檔案版本全數公開。

黃揚明質疑，特別是這封EMAIL裡提及這段文字：「同時上週六（即2016年1月30日二人見面日）所拷貝的檔案請廢棄不用。」實在讓人疑惑，到底陳明通是拷貝了什麼檔案給林智堅？為什麼過2天就特別又寄了修改、增補後的檔案？這要請林智堅、陳明通進一步說明。

對於這份檔案，黃揚明指出，只拿這份2月1日的EMAIL檔案，無法證明誰是原創，只能證明陳明通是整起事件的關鍵人物。另一份佐證資料，居然還是7月5日陳明通在某群組傳給前立委郭正亮的澄清聲明，這也就證實了，這是一起指導教授主導將一位研究生初稿資料提供給另一位研究生的學術抄襲案件。並沒有新意。

黃揚明表示，時間軸中提及，3月8日余正煌寄送研究計畫給陳明通（且不論這部分為什麼林智堅會知道）、3月22日余正煌的研究計畫口試通過，而宣稱早就發想研究題目、寫好研究架構、設計方式的林智堅，卻晚了近2個月，到5月18日才通過研究計畫口試。

對於這份時間軸，黃揚明指出，這不就證明了，余正煌的研究計畫產生也比林智堅還早？若陳明通身為二人口試委員、指導教授，「居然允許如此多的雷同發生，完全就是失職。」

黃揚明表示，記者會中林智堅不斷強調「我是善意資料提供者，而陳明通是一個盡責的指導老師，余先生就是一個積極要把學位完成的研究生。」，林智堅陣營可能只是想說：「我把資料提供是老師要求的，責任在老師、余正煌身上，與我無關啊！」

對於林智堅的說法，黃揚明指出，很遺憾的，這場記者會其實什麼也沒說清楚，只是留下更多疑點。一個畢業才5年半的碩士，要拿出自己的完整論文寫作歷程以及與老師之間的完整互動，應該不難。

黃揚明表示，今天這場記者會，很遺憾地，林智堅只是想把自己的責任撇清，強調是老師和學長主導，一切與善良的他無關。余正煌與林智堅之間的論文相似，就交由台大專業認定，「很遺憾的，在學術倫理上，陳明通絕對犯了大忌。這樣的國安局長，還是自請下台會比較好看。」

黃揚明指出，林智堅引用了五月天「倔強」歌詞：「愛我的人別緊張，我的固執很善良。」但別忘了，這首歌接下來的歌詞是：「我的手越骯髒，眼神越是發光。」

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