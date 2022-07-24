獨／刮車畫面曝！地主不爽被亂停刻14字警告　兒一旁錄影

記者許權毅／台中報導

台中沙鹿22日傳出砸車球棒哥，砸車的19歲陳男因為將車輛停在一處私人地，遭到61歲陳姓地主在引擎蓋上刻14字警告，氣得陳男拿球棒砸隔壁的白車，不料隔壁白車車主並非地主所有，鬧出烏龍。有民眾拍下當天7點多，地主「刻字過程」，一旁還有地主兒子在錄影，民眾透露，該地是地主專門出租車位用，疑似長期受到亂停困擾，但看到刻字過程相當驚訝，直呼沒必要吧。

▲台中一名地主疑似不滿遭亂停車，竟在車上刻14字警告。（圖／民眾提供）



▲台中一名陳男發現車子被刻字，怒砸一旁汽車洩憤，不料事後發現並非該車主刻字。（圖／翻攝社會事新聞影音）



黑車車主陳姓男子22日將愛車停在一處私人地，不料回來一看，發現引擎蓋上面被人刻上「此處是私人土地未經允許勿停放」，陳男誤以為一旁白車是地主的，氣得他先對車輛撒冥紙，再持鋁棒砸爛車窗。陳男冷靜後還自行跟派出所報案，沒想到白車車主到場，一問才知道陳男根本「砸錯車」，車主為另名周男，非61歲陳男地主。

▲陳姓地主刻字時，一旁兒子還錄影拍下過程。（圖／民眾提供）



目擊民眾表示，當天晚上7點多正是家家戶戶出門倒垃圾的時間，結果看到一個背心男站在一處黑車前拿著不明物刮車刻字，一旁還有其兒子拿著手機錄影。民眾說，停在人家私有地確實不好，但應該也沒必要刮車吧？也透露地主可能長期受到亂停車困擾，曾在半夜4點仍在檢舉。

清水分局表示，22日晚間20時許，陳男將車子停在東晉8街一處私人土地，陳姓地主發現未經同意就停放，拿尖銳物在黑車上刻字。陳男誤以為一旁白車是地主的車，氣得拿鋁棒砸車，鬧上警局後才知道自己砸錯人，而陳男跟陳姓地主也因此互告毀損與侵入住宅。

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