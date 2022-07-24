曾嗆蘇貞昌防疫不力　市議員參選人接恐嚇電話！嫌犯是醫院保全

記者陳以昇／新北報導

新北市新莊區市議員參選人陳世軒向警方報案，指稱辦公室接到恐嚇電話，威脅他不要到部立台北醫院拜訪院長，否則要派人把你們架走，警方獲報進行調查，發現醫院保全涉有重嫌，循線將他逮捕，他辯稱「我是好意，不希望有人鬧場」，訊後依恐嚇罪送辦。

▲民眾黨新北市議員新莊區參選人陳世軒曾嗆蘇貞昌防疫不力 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

民眾黨新北市新莊區市議員參選人陳世軒23日表示，上午他結束拜票行程後，回到辦公室後看到同仁神情不對，細問之下才知道同仁接到一通電話，對方劈頭就問：「你們26號有沒有要去台北署立醫院？」並惡意恐嚇道：「你們如果要來拜訪院長，我們會派人把你們架走！」語畢電話就斷線。

經了解，7月26日當天行政院長蘇貞昌將出席衛福部立台北醫院50週年紀念活動，對此陳世軒不滿地說：「難道是上次我在藥局門口大聲地與蘇院長溝通，立刻被維安人員架走，這次為了節省麻煩，就先打電話恐嚇，讓我『乖一點』嗎？」對於用惡劣手法恐嚇，害團隊同仁相當害怕，於是向轄區新莊警方報案。

▼民眾黨新北市議員新莊區參選人陳世軒向警方報案 。（圖／記者陳以昇翻攝）

警方調查，追出這通電話發話點就在部立台北醫院裡的公共電話，經調閱監視器，發現就是院內外包的保全警衛49歲王姓男子。據悉王男負責醫院側門警衛工作，平時並無政黨傾向，只是想法偏激，主管在月初排班表時，已經避開50週年活動，讓他休假在家，沒想到他會打這通電話，警訊後將他依恐嚇罪送辦。