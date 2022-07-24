林智堅大動作開記者會辯論文　賴香伶批：根本是犯罪自白

記者杜冠霖／綜合報導

獲提名參選年底桃園市長選舉的民進黨籍新竹市長林智堅，近日被爆出論文涉嫌抄襲一事，林智堅24日召開記者會公布完整證據及時序澄清。對此，民眾黨桃園市長參選人賴香伶表示，爭議越講越花，林智堅干擾審查意圖明顯，且中華大學論文部分，根據中華大學與竹科管理局2007年的合約，載明內容不可以公開發表，林智堅記者會幾乎是犯罪自白。

▲林智堅市長參選人說明碩士論文記者會。（圖／記者周宸亘攝）



根據林智堅在記者會中提供的時序，2014年11月29日九合一當選，2015上半年提供內部民調給陳明通，2015年8月11日，陳明通以此投稿期刊，2015年下半，陳明通認為這個題目有很多可延伸方向，林智堅決定以新竹市長選戰作為研究。

在2016年1月，陳明通才建議余正煌改研究題目，到了2016年2月1日，陳明通寄了電郵，內容是修改林智堅研究計畫草稿，也就是國民黨如今緊咬的雷同文字。

賴香伶指出，林智堅市長上午在記者會再三強調「學歷不是最重要的」，這是不是顧慮到：即使他的學位取得有瑕疵，都撼動不了他被總統提名徵召參選桃園市長的地位？1小時的記者會，「其實是對民進黨內喊話，也顯示他參選正當性已逐漸喪失。」

賴香伶表示，論文爭議至今，兩個論文是否是他自己親自撰寫、做問卷調查分析以及訪談紀錄文本等資料都沒有公開，「是找不到、還是根本就沒有？」

對於林智堅上午記者會內容，賴香伶表示，記者會上提出用公證人認證、與教授電子信箱書信或時序表來證明沒有抄襲，學術抄襲看的是學術價值，余正煌先完成論文，今天余正煌沒有出席該記者會、也非公眾人物，林智堅與民進黨全黨控訴余先生一人的做法，相當不道德。

賴香伶指出，尤其記者會不但沒有釐清事實還越講越花，似乎想在兩校的學術倫理審查會召開前定調「審查」方向，干擾審查意圖太明顯。

對於林智堅中華大學論文的部分，賴香伶表示，林智堅也沒有提出實質內容。尤其中華大學與竹科管理局2007年簽約的標案，合約載明內容不可以公開發表，林智堅記者會幾乎是犯罪自白，目前已要求辦公室行文向竹科管理局要求提告，否則就是包庇林智堅。