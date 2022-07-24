再增2兒少MIS-C！16歲少女「曾打2劑疫苗」染疫1個半月後發病

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（24）日公布國內新增通報136例中重症，當中又確認2名兒少染疫後出現孩童多系統炎症徵候群（MIS-C），分別是1名2歲男童與16歲青少女，都在5月底確診，7月中旬出現MIS-C症狀，當中青少女個案曾經接種過兩劑疫苗，為目前年紀最大的MIS-C個案。國內18歲以下兒少至今已有54例MIS-C發生，又以12歲以下兒童為主。

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）



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指揮中心公布今日國內新增21465例本土個案，另有境外移入277例，確診個案當中增加65人死亡。中重症方面新增通報136例，當中58例重症、78例中症。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，重症個案當中又增加2名兒少出現MIS-C，青少年部分是16歲少女，沒有慢性病史，去年接種2劑疫苗。5月30日確診新冠，7月17日出現發燒、腹痛、食慾活力下降，21日到急診診斷急性腸胃炎，醫師懷疑MIS-C安排住院，後因症狀持續，22日轉到醫學中心。

羅一鈞說明，由於該個案症狀僅有腹痛為主，暫時沒有完全符合MIS-C診斷條件，沒有開立MIS-C相關治療藥物如免疫球蛋白、類固醇等，目前仍為疑似個案，不過也沒有取消列入統計，暫時依據第一位醫師診斷列為MIS-C，若確認就是國內年紀最大個案。

另一例為2歲男童，沒有慢性病史，5月22日確診新冠，7月13日開始發燒、嘔吐、腹瀉、結膜炎、食慾活力下降，17日就醫，因為疑似MIS-C收治一般病房住院，經過治療病況好轉，已經於23日出院。

根據指揮中心統計，目前12歲以下兒童累積本土重症116人，24人死亡，重症中有52例屬於MIS-C；至於青少年（13~18歲）本土重症累積11例，其中4例死亡，中重症個案當中有2例MIS-C，除本次新增16歲個案，另有1名13歲個案。

▲MIS-C常見症狀。（圖／指揮中心提供）