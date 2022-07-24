新竹球場噴12億「一半經費用在這」　王浩宇：說貪污太誇張

記者邱晟軒／綜合報導

斥資12億元改建的新竹棒球場正式啟用，卻接連傳出球員受傷、場內外相關設施遭球迷詬病等狀況，可謂負評如潮；前新竹市長林智堅親上火線道歉後，聯盟今（24日）更火速宣布延賽。對此，民進黨前桃園市議員王浩宇發文滅火，認為「好的球場，不是第一天就是好球場」。

▲新竹棒球場重新啟用首場開幕戰，總統蔡英文、蔡其昌、林智堅到場觀戰。（圖／記者黃克翔攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

王浩宇在臉書發文表示「好的球場，不是第一天就是好球場」，他舉桃園球場為例，從Lamigo到樂天，球團投注了無數心力改善各項缺失，才成為可能，所以今天才是新竹球場的起點。

▲新竹球場爭議不斷！（圖／記者黃克翔攝）

王浩宇指出，新竹球場12億的經費，其實有一半是用在地下停車場的興建上，因為附近是人口密集區，前面還必須投注大量預算拆除、設計、規劃，整個球場投注的經費，其實也是算是相當有限，說貪污太誇張。

王浩宇坦言，後續很多的改善，仍需球團跟新竹市府共同努力，但在腹地先天條件不佳的狀況下，尋找最大的改善可能。

針對球場爭議，中華職棒（CPBL）稍早公告表示，經聯盟與市府、兩球團密切討論後決議，今（24）日新竹味全龍主場賽事將辦理延賽，讓球場先進行較完善的修正調整。而八月的新竹主場賽事依照聯盟與市府、味全球團的溝通結論，朝更換比賽場地辦理，讓市府與球團等相關單位能有較充裕的時間進行修正調整，給球員更安全的比賽環境。