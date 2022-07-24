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鯉魚潭8年復育上萬蝴蝶　邀《消失的紫斑蝶》導演分享心路歷程

▲埔里鯉魚潭復育蝴蝶有成。（圖／埔里鯉魚潭風景區提供，下同）

▲埔里鯉魚潭復育蝴蝶有成。（圖／埔里鯉魚潭風景區提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

埔里鎮素有蝴蝶王國之譽，風景優美、自然生態豐富的埔里鯉魚潭風景區，從2015年開始執行蝴蝶復育工作，至今估計有破萬隻蝴蝶棲息生活；長期投入社會資源推廣環境教育、營造蝴蝶棲地的台中市北屯扶輪社特地邀請《消失的紫斑蝶》紀錄片導演詹家龍分享如何透過影像的力量，讓更多人認識台灣獨特的生態奇景。

台中市北屯扶輪社昨天在天水蓮大飯店辦理以紫斑蝶復育為主題的聯合社服活動，包括台北逸仙扶輪社、桃園中壢南區社，以及台中市北屯、西南、松竹、環中、菁英扶輪社都共同響應，並合力捐助詹家龍12萬元，現場共有280位民眾熱情參與。

▲埔里鯉魚潭復育蝴蝶有成。（圖／天水蓮大飯店提供）

埔里鯉魚潭風景區行銷企劃黃鈺婷表示，園區每年種植超過2000棵蜜源植物及食草，8年來的2900個日子已種植超過1萬4000棵，期望打造一個生態與自然為主的風景區，以及最佳的戶外生態教室；特別是在疫情期間做出許多改變：大量拆除潭面上的裝置藝術，恢復原先自然風貌，藉此符合聯合國SDGs的各項指標，期盼帶頭將社會責任落實在園區和鎮民生活中。

▲台中市北屯扶輪社等善心單位捐贈詹家龍（右）12萬元善款。（圖／埔里鯉魚潭風景區提供）

▲▼台中市北屯扶輪社等善心單位捐贈詹家龍（右）12萬元善款。（圖／埔里鯉魚潭風景區提供）

▲埔里鯉魚潭復育蝴蝶有成。（圖／天水蓮大飯店提供）

詹家龍表示「一隻蝴蝶，覺得牠沒有力量，當數萬隻同時振翅，就能掀起改變的風」，堅持追蝶多年來有心酸，也有開心歡笑的過程，始終沒有放棄，除介紹自由自在、翩翩飛舞的蝴蝶，也期待有更多人一起響應蝴蝶復育，展現不同的蝴蝶效應。

黃鈺婷指出，園區在8月將推出戶外運動和蝴蝶市集、淨潭等相關活動，詳情請關注「埔里鯉魚潭」官方粉絲團，或電洽049-2903411行銷企劃。

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