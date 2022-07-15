芭比Q了！吉普車溯溪卡水中糗了　過不去整台滅頂...被譏潛水艇

▲花蓮鯉魚潭上游1輛吉普車過不去，最後只能眼睜睜看著沉入水中。（圖／翻攝記者爆料網，下同）

記者蔡怡萍／綜合報導

網友在臉書粉專《記者爆料網》PO出一段驚險影片，只見1輛吉普車卡在水中動彈不得，一旁友人也著急想上前救援，但無奈車輛從左前輪開始緩緩下沉，最後整台車直接滅頂，原來是一行人到花蓮鯉魚潭溯溪遊玩，前方一輛吉普車順利通過溪床，不料後方跟著的第2輛卻過不去，只能在眾人注視下整台沉沒。

影片地點在花蓮縣鯉魚潭上游，有民眾拍下1輛吉普車滅頂的過程，前方同行的吉普車已順利通過，但後方跟著的這台卻沒那麼幸運，只見左前輪傾斜卡在水中央，水也逐漸灌入車內，駕駛只能無奈看著車輛往下沉，一旁友人幫忙推車也沒用，最後只能任由車輛幾乎滅頂，駕駛也從窗戶游出車外。

影片一出也引發網友熱烈討論，有人關心環境「污染河川，很不應該」、「油箱如果漏油了賠上溪流的生物」，也有人戲稱「他忘了他開的不是船」、「吉普車太熱了，也要泡水消署」、「想不到居然有民間版潛水艇」，但許多人看不下去「一堆以為開著有4輪驅動的吉普就敢勇渡河川的...真的無言」、「乾淨的水美麗的風景是要你耍帥來破壞的嗎？」、「好好的無污染環境，被搞得烏煙瘴氣」。