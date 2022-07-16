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快來花蓮鯉魚潭！紅面鴨FUN暑假登場　煙火+300架無人機開幕

▲花蓮鯉魚潭紅面鴨FUN暑假於7／16-8／14在盛大登場。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮鯉魚潭紅面鴨FUN暑假於7／16-8／14在盛大登場。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮熱門暑期活動『2022紅面鴨FUN暑假 趣花蓮 FUN鴨力』將於7/16-8/14在鯉魚潭盛大舉辦，首週將以電影《捍衛戰士》主題曲帶來刺激、震撼的水舞光影秀，搭配『六族禮讚』為主題的水上劇場主秀表演，歡樂迎接紅面鴨十週年！

開幕晚會17:00，帶來開幕當日限定無人機表演，搭配盛大星空煙火秀，歡迎全台民眾一同來鯉魚潭Fun壓力，跟著紅面鴨一同慶祝狂歡！

▲花蓮鯉魚潭紅面鴨FUN暑假於7／16-8／14在盛大登場。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼震撼的水舞光影秀，搭配『六族禮讚』為主題的水上劇場主秀表演，歡樂迎接紅面鴨十週年。

花蓮縣長徐榛蔚表示，開幕周的演出內容是特別為今年紅面鴨十週年設計，搭配最近電影《捍衛戰士》上映熱潮，進行全新的水舞光影秀編排，展現燈光、水舞、音樂的視聽覺饗宴。開幕當晚的水上劇場主秀『六族禮讚』，將由王富妤老師帶領的太巴塱天藝舞團帶來最道地的原住民族群舞碼；太巴塱是光復鄉內富有傳統原民精神的部落，舞團將用舞步等肢體表演帶出部落的故事，希望藉由紅面鴨FUN暑假活動的舞台讓更多人看見花蓮最在地的文化及演出！

▲花蓮鯉魚潭紅面鴨FUN暑假於7／16-8／14在盛大登場。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

觀光處處長張志翔指出，活動開幕周的周日（17）晚間7點鐘將舉行開幕晚會，當天會有開幕限定的無人機表演，總數300台的無人機將在空中排列顯示代表花蓮的意象，搭配每年民眾最期待的星空煙火秀，無人機結合在高低空同時綻放的煙火，點綴夜晚的鯉魚潭山景，壯觀的立體空間表演將讓潭面更現絢麗精彩，讓來到鯉魚潭參加紅面鴨活動的民眾都可以感受到專屬於花蓮特色的文化與精神。

▲花蓮鯉魚潭紅面鴨FUN暑假於7／16-8／14在盛大登場。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

另外在17日開幕晚會當天也將在水上舞台對面潭邊的大會服務台旁發放888份『紅面鴨好禮』，下午5點30分開放民眾排隊，傍晚6點起開始發放活動限定好禮，歡迎大家今年暑假一起到花蓮鯉魚潭玩！

考量到活動現場人潮與車輛眾多，17日當天下午4點起也將於鯉魚潭邊座位區附近路段進行交通管制及疏導，請開車經過附近的民眾能配合疏導措施。因應防疫的關係，也請當日參與活動的民眾全程配戴口罩，歡迎全台民眾今年暑假一起到花蓮鯉魚潭FUN壓力！

活動詳情請上活動官網（https://happy-duck.hl.gov.tw/）、花蓮觀光資訊網（www.tour-hualien.hl.gov.tw/）及花蓮觀光粉絲團（https://www.facebook.com/hltour/）。
 

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鯉魚潭紅面鴨FUN暑假煙火無人機開幕

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