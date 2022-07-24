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蘇宏達內部信提林智堅論文案「這個醜聞」　捍衛台大：毋枉毋縱

▲▼台大政治系教授蘇宏達。（圖／記者許展溢攝）

▲蘇宏達表示，委員會一定依據法規，毋枉毋縱。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

民進黨桃園市長參選人林智堅台大國發所碩士論文陷入疑似抄襲風波，林智堅今（24日）上午在民進黨中央黨部召開記者會表示，論文沒抄襲且絕對是自己的發想跟原創。而台大日前組成審定委員會，該案召集人為台大社科院院長蘇宏達，7月22日則發出一封內部信強調，「委員會一定依據法規，毋枉毋縱」。

據了解這封信發出後正反兩派意見都有，有學生受訪表示，在學校發生重大事件時，透過全校信表達意見很正常外，尤其涉及「學術倫理」，這點對於大學在道德上是比較重要的。不過有同學則認為，院長身為委員會召集人，在開會之前發這種信有點未審先判。

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蘇宏達發出的內部信全文：

各位臺大社科院博士丶碩士丶學士和碩士專班同學大家好：

時值酷暑，希望大家都健康平安。 相信大家都已聽聞本院國發所碩士專班2017年畢業生論文疑涉抄襲一事。

此事弄得沸沸揚揚，已嚴重傷害臺大和本院的聲譽，亦引發諸多校友的關切丶甚至憤怒，對於絕大部份兢兢業業丶認真踏實的師生同仁，尤其是碩士班同學，極不公平。為此，本院已依規定成立審定委員會，由院擔任召集人兼會議主席。委員會一定依據法規，毋枉毋縱，按歐美一流大學最高標準處理，全力捍衛臺大與社科院的榮譽。

由於依法必須全程保密，審理期間，我不會接受任何單一媒體採訪丶詢問，一切由臺大公關室對外說明並聯繫。因此，媒體刊載關於個人的說詞或評論，純屬捕風捉影，均非事實，還請各位理解。待審理告一段落，若有必要，我必會公開向各位以及社會說明清楚，同時深入檢討並提出改革計畫，徹底消除導致本案發生的環境和結構。

這個醜聞也再次提醒我們誠實丶紀律和榮譽的重要，各位一定要謹記在心，一生不渝。

在這一段辛苦的過程裡，還請所有同學堅守崗位，以真誠丶行動和紮實的成績，再度擦亮臺大社科院的金字招牌。

謝謝大家。並祝

暑安

▲▼蘇宏達發內部信！林智堅論文案「這個醜聞」。（圖／讀者提供）

▲▼蘇宏達信件直指，這個醜聞也再次提醒我們誠實丶紀律和榮譽的重要。（圖／讀者提供）

▲▼蘇宏達發內部信！林智堅論文案「這個醜聞」。（圖／讀者提供）

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