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林智堅9年前當議員　抓「棒球場碎石」怒轟新竹市府：驗收怎過？

▲▼ 桃園市提名人林智堅出席民進黨全代會 。（圖／記者李毓康攝）

▲民進黨桃園市參選人林智堅 。（資料照／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／台北報導

前新竹市長、民進黨桃園市參選人林智堅近日因新竹棒球場施工品質挨轟。新竹棒球場斥資12億重建，卻在本週開幕戰頻被爆出問題，包括草皮區出現小石頭等，造成比賽球員受傷。然而，2013年林智堅擔任新竹市議員期間，曾在市內其他棒球場為了相同的問題怒轟市府，還質問市府，「這樣的工程品質，是怎樣驗收通過的？」

當年，東區簡易棒球場、壘球場剛啟用，林智堅卻發現有許多問題，最誇張的是紅土混有建築廢棄磁磚碎石，擔心球員會受傷，批評市府太誇張，質疑這種工程品質為何可以啟用。

不過，9年後，當上新竹市長的林智堅，雖為參選桃園市長請辭，做為任內政績，22日仍出席新竹棒球場開幕戰，沒想到卻負評如潮，包括場內排水溝設計不良、外野碎石太多、紅土大小顆，另外，觀眾席第一天就破洞、座位沒椅背，而且攝影機還擺放在觀眾席的座椅正上方，僅有幾根鋼鐵簡單架設，引發安全疑慮，甚至連想要上廁所，門都無法鎖。

為此，林智堅臉書日前發文，這兩天新竹市立棒球場的場地問題無論是從球迷的角度，或是球員的角度，都有相當大的改善空間，他也相信新竹市府團隊會以球員競技安全為最高原則，儘速進行場地的改善，讓大家重拾對於新竹市立棒球場的信心。

林智堅表示，重新啟用的球場目前並不完美，責任由自己一肩扛起，但他強調，這幾年來市府團隊同仁非常盡心盡力，工期因為疫情而有所延宕時，也是同仁努力跟營造團隊協調；有人質疑經費的使用，這是對於市府團隊最不好的指涉，新竹市府的同仁們對於工程的付出和努力，他想只要是新竹人都深深有感。

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