新竹棒球場安全有疑慮　高虹安：拒絕讓球員挑戰小智的天堂路！

記者杜冠霖／綜合報導

新改建的新竹棒球場職棒首週賽事負評如潮，不僅紅土鬆軟度有問題、外野草皮也有碎石，新竹市長林智堅親上火線道歉，對此，新竹市長參選人高虹安24日表示，拒絕讓球員挑戰林智堅的天堂路，應該要立刻停賽，而中職聯盟會長蔡其昌也在稍早宣布延賽，8月份新竹主場賽事也朝更換比賽場地辦理。

▲新竹棒球場。（圖／記者陳立勳攝）



對於新竹棒球場，高虹安表示，市民引頸期盼多年，新竹市立棒球場改建終於落成開幕，本應是新竹市民驕傲的一週，「沒想到卻因為工程品質與驗收堪慮導致問題百出，讓新竹市民跟球迷失望了！」

高虹安指出，耗資近十二億的棒球場改建計畫，不過開打二場，就引發球員與球迷的「炎上」，不僅球迷觀賽體驗不佳，還在二場比賽連傷了劉基鴻、林智勝、林哲瑄、張祐銘四個球員，被球員批評爛如古巴，也被許多球迷戲稱是小智的天堂路。

高虹安表示，棒球場改建工程的施工與驗收，是新竹市府無可推卸的責任，不應該用球員的身體來驗收。既然諸多疏失已經發生，就應該暫停使用，重新調查球場問題與重啟驗收改善。

高虹安指出，站在保障球員身體健康為第一優先的前提下，支持CPBL球員工會的要求。在確保球場賽場安全無虞、球迷觀賽體驗也能被保障的前提下，新竹市政府應即刻暫停所有在新竹市立棒球場的比賽，直到問題改善為止。

對於球場爭議，蔡其昌表示，經聯盟與市府、兩球團密切討論後決議，今（24）日新竹味全龍主場賽事將辦理延賽，讓球場先進行較完善的修正調整。而八月的新竹主場賽事依照聯盟與市府、味全球團的溝通結論，朝更換比賽場地辦理，讓市府與球團等相關單位能有較充裕的時間進行修正調整，給球員更安全的比賽環境。