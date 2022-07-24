新竹棒球場停賽！周邊活動照常　除民富街其餘路口2pm解交管



▲新竹市立棒球場今賽事延期，周邊活動照常舉行。（圖／新竹市府提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

中華職棒大聯盟今（24日）宣布，原定於新竹棒球場賽事確定延賽。新竹市政府配合辦理，同時表示，給球員安全的比賽環境是市府、中職與味全龍球團一致的共識。代理市長陳章賢昨致電中職蔡其昌會長、聽取球員意見和球迷反應，表示將致力改善各項細節，積極與球團、龍來球場公司共同努力，讓球場更符合球員、球迷使用需求。

市府表示，蔡其昌會長稍早以臉書發文表示，上午經與市府、兩球團密切溝通討論後，決議讓新竹球場進行較完善的修正調整，故今晚新竹味全龍主場賽事以延賽辦理。而八月的新竹主場賽事則依照市府、味全球團的溝通結論，朝更換比賽場地辦理，讓市府與球團等相關單位能有較充裕的時間進行修正調整，來給球員們更安全的比賽環境。

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▲中華職棒大聯盟今（24日）宣布，原定於新竹棒球場賽事確定延賽。

至於棒球場周邊市集及舞台活動則照常舉行，教育處表示，味全龍官方商店營業時間因應延賽調整至17:00，舞台活動「新竹攻城獅球員見面會」及「陸爸爸說演故事劇場」取消辦理，其他正常舉辦，14:30至15:00有一日店長活動，15:00至15:30則有小螞蟻造型氣球秀，13:00至17:00民富街還有豐富美食的「棒球市集」。

有關周邊交通措施，交通處表示，除民富街（西大路口至178巷口）維持僅供人行，其餘路段自1400起解除管制，棒球場地下停車場仍維持彈性調撥為機車停放，照常營運。

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