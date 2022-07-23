東京「3天暴增10萬例」！BA.5蔓延　年輕人暑假趴趴走防不住

▲東京3天內就暴增近10萬例確診。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

日本東京都23日新增3萬2698例確診，同時也是連續3天單日新增確診超過3萬例。日本全國疫情狂飆，東京更是在21日至23日的3天內新增約10萬例確診。如今適逢暑假，儘管當局不斷重申目前尚無重啟封鎖措施的打算，但是專家也建議，如果年輕人與高齡長者等高風險族群同住，最好還是減少不必要外出。

東京21日新增3萬1878例、22日新增3萬4995例確診，23日再度新增3萬2698例，短短3天就增加了約10萬例的確診案例。而23日的單日新增相較上週同期16日的1萬9059例，足足增加了1萬3779例。東京23日的病床使用率為46.5%，重症監護病房病床使用率則為17.9%。

受到第7波疫情加劇影響，確診數字屢創新高，也引發民眾憂慮，擔憂會再度實施封鎖限制，不過當局至今仍強調，目前尚無相關規劃。對此專家也強調，比起重啟封鎖限制，或是要求年輕人不要外出，還不如提高疫苗接種率來得有用。

雖然政府已經開放部分族群接種第4劑疫苗，並考慮在秋天開打第5劑，但第3劑疫苗接種率至今仍只有62.4%。專家強調，讓高風險的高齡長者接種第3劑、第4劑疫苗，才能有效控制重症率，同時也不會對醫療體制造成壓力。

另一方面，由於新增確診數不斷飆升，為了維持社會經濟活動的運作，日本政府將密切接觸者的隔離時間從7天縮短為5天，如果隔離者在第2天與第3天快篩皆呈陰性，便可提早解除隔離。

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