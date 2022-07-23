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日本醫護開打第4劑！單日破19萬　「防院內群聚」急擴大接種對象

▲▼日本17日起正式開放輝瑞疫苗施打。（圖／路透）

▲日本開放醫護人員接種第4劑疫苗。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

日本22日新增超過19萬例確診，創下疫情爆發以來的新高，有鑑於第7波疫情持續升溫，當局也在同日拍板，將現階段僅開放60歲以上老人接種的第4劑疫苗對象，擴大到醫療從業人員與照護員。各地政府也在23日正式開放相關人員接種，不需預約，隨到隨打。

根據《日本新聞網》報導，日本政府先前僅開放60歲以上長者以及18到59歲患有宿疾的民眾接種第4劑疫苗，然而由於全國疫情持續蔓延，各地與全國的單日確診屢創新高。為了防止醫院與照護中心發生群聚，首相岸田文雄與相關內閣22日召開會議，正式決定將第4劑接種對象擴大至醫療從業人員以及長者、身心障礙者的照護人員。

除了醫護人員與照護員外，此次還開放了救護人員、藥劑師以及常與患者接觸的公家機關職員施打。新制上路後，全國預計將有800萬人受惠。

根據總理大臣官邸官網數據，日本第3劑疫苗接種率為62.4%，但先前第1劑與第2劑接種率都超過80%。

另一方面，日本有望在秋天開打第5劑，屆時可能會使用各廠為Omicron研發的新款疫苗，不過目前還未決定要購買哪一個廠牌。如果新疫苗被證實能有效預防感染Omicron毒株，當局也將考慮讓一般民眾也接種第4劑疫苗。

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