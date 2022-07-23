兒刺殺安倍！害死前首相　山上徹也母竟向「統一教會」道歉

▲山上徹也被移送檢方，預計將進行精神鑑定。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

日本前首相安倍晉三8日在奈良進行助選演說時遭人槍擊，經搶救仍因失血過多身亡。41歲的嫌犯山上徹也被逮後聲稱，犯案動機為懷疑安倍與統一教會有勾結。而山上的母親長年沉迷統一教，導致家道中落並因此破產，進而埋下山下仇恨的種子。事發後，山上的母親竟還向檢方表示，很對不起統一教會，認為是自己的兒子害得教會招致社會大眾批評，不過對安倍之死卻毫無內疚之心。

山上徹也的父親早年自殺，而他的大哥也因為罹患癌症病逝，母親疑似因為不堪至親接連死亡，因此篤信統一教會（現改名為世界和平統一家庭聯合會），從此開始超過30年的捐款生活。而山上的母親原本家庭還算富裕，娘家更是經營建設公司，但她卻將名下土地與房產變賣，全部捐給教會。

▲奈良縣警方當場制伏山上徹也。（圖／達志影像／美聯社）



山上家中的經濟因為母親長期捐款陷入困境，母親本人更因此宣告破產。然而破產後，她卻仍然執迷不悟，堅持借錢來捐款給教會，也讓山上對該教會懷恨在心。山上徹也被逮後聲稱，自己研究並製造土製手槍與炸藥原本是為了攻擊統一教會長老，但是因為在第一次計畫失敗後，遇到疫情，對方遲遲未能再度訪日，才會將目標轉為安倍晉三。

奈良縣地檢事發後也對山上徹也的母親進行問話，沒想到她竟執迷不悟地表示，「發生這種事真的很對不起統一教會，都是我的兒子做了這種事，才會害教會被社會大眾攻擊。」荒謬言論也讓外界震驚不已。

網友表示，「造成這種歷史性的事件，竟然還說得出這種話，完全無法想像她的小孩之前是抱持著什麼心情與她一起生活」、「不向被害者道歉，反而向統一教會道歉」、「這句話完全就顯示了在她心中宗教至上，甚至勝過自己的孩子」等。

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