射殺安倍後黑白講！山上徹也將接受精神評估　視結果決定起訴與否

▲涉嫌刺殺安倍晉三的山上徹也將接受精神評估至11月底。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

日本前首相安倍晉三7月8日在奈良助選時，遭41歲的失業嫌犯山上徹也以自製手槍從背後攻擊，導致安倍受重傷後不治身亡。日媒23日指出，奈良法院已批准關押山上徹也，並要求其接受精神病學評估，直至今年11月底。

路透社引述《日經新聞》等日媒報導，奈良一家法院已同意檢方要求，將涉嫌槍殺安倍晉三的山上徹也關押起來，並接受精神檢查，但路透社目前仍無法取得奈良檢控官的置評。日媒指出，相關評估將持續至11月29日，並將決定山上徹也是否會因這起槍擊案被起訴。

曾是日本海上自衛隊成員的山上徹也，在7月8日趁前首相安倍晉三到奈良進行街頭演講助選時，以自製手槍向安倍背後開了2槍，導致安倍中彈後倒地不起，最後因重傷失血過多不幸身亡。

在案發現場依現行犯被逮捕的山上徹也事後供稱，他因母親沉迷統一教會導致家族破產，而鎖定他認為與教會關係密切的安倍，並決定發動此次暗殺。日媒此前報導，山上徹也落網後，在接受警方盤問時前後供詞不一，還不斷重複著難以理解的無意義話語。

日本政府22日決定，將於9月27日在武道館為遇刺身亡的安倍晉三舉行國葬，費用由國家全額負擔，而治喪委員會會長則會由現任首相岸田文雄擔任。日本政府表示，當局屆時會通知邦交國及台灣、香港、澳門等199個國家及地區。