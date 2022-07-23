女嬰慘遭「頭下腳上」狠甩重摔！頭蓋骨碎裂昏迷　護理師獲輕判6年

▲釜山護理師A某以「頭下腳上」抓起女嬰腿部狠甩重擊在地。（圖／翻攝自韓網）

記者羅翊宬／編譯

南韓釜山一對夫妻曾於2019年10月喜獲明珠，豈料女嬰出生5天便因「不明原因」昏迷，出現頭蓋骨碎裂、嚴重外傷性腦出血，原本婦產科不願公開監視影像，然而事後警方修復該段影像後，發現一名女護理師以抓病死雞方式，頭下腳上吊掛、重摔新生兒，近日法院判決結果出爐，該名護理師僅被輕判6年徒刑。

根據《韓聯社》，這起事件當時備受南韓社會關注，由於女嬰父親為女兒取名為娥瑛（아영이，音譯），因此該案又被稱為「娥瑛事件」，女嬰失去視覺、聽覺，至今仍失去意識，須靠呼吸器維持生命。釜山地方法院第6刑事部昨（22）日針對該案進行判決，判處該婦產科與新生兒室A某護理師6年徒刑，且未來7年以內禁止其在嬰幼兒照護機構工作，法官取消保釋、予以當庭羈押。

＊事件回顧：女嬰摔到「頭蓋骨碎裂」！監視器只剩黑畫面 擲嬰護士捧大肚免羈押

審判該案的部長法官金泰業（김태업）表示，「被告雖然提出，嬰兒在自己值班前便出現問題、或是剖腹生產手術所引發醫療事故等各種可能性，但綜合考量當時情況、醫師的鑑定結果，可以研判該起事故在被告工作時發生。」

法官認定該名護理師慣性虐待嬰兒的嫌疑，「從監視影像可以看到，（該護理師）經常將新生兒頭下腳上重擊地板、讓嬰兒屁股重摔在地。」

護理師A某從2019年10月5日至10月20日在釜山廣域市東萊區某醫院新生兒室工作，她涉嫌以一隻手抓著嬰兒的腿部，像是抓病死雞般，「頭下腳上」倒掛狠甩，以相同手法虐待14名嬰兒，其中女嬰娥瑛更因此出現頭蓋骨骨折、至今昏迷不醒，檢方依業務過失致傷、虐待等罪嫌起訴護理師A某，並以違反兒童福祉法起訴護理師B某與院長。

▼女護理師A某虐待女嬰娥瑛的監視器影像

在該案中，檢方向法官求處應判A某7年徒刑。針對判案結果，女嬰娥瑛父親表示，「雖然法官判刑比檢方求處還輕，但至少法院認定護理師一行人的犯行。」

據悉，女嬰娥英2019年10月15日出生時無明顯外傷、診療紀錄也未記載注意事項，然而才過了5天，女嬰父親突然於晚間11時接獲婦產科通知，抵達後驚見女兒娥瑛頭部浮腫、呼吸道插管，女嬰父親要求調閱診療紀錄、監視器畫面，然而院方卻一再拖延，最後取得10GB的監視影像，卻竟然出現「關鍵2小時」沒有畫面。

女嬰父親向青瓦台官網發起請願，獲得14萬7000多名網友響應，在電視台MBC時事節目《實話探查隊》追蹤報導，才公開警方透過數位修復後還原的監視影像畫面。

▼頭蓋骨骨折的娥瑛仍失去意識，喪失聽覺、視覺能力

當時（2019年10月18至20日）懷著第二胎的護理師A某，趁自己一人值班時，以抓病死雞的方式抓起娥瑛雙腳、腹部，在任意移動至其他嬰兒床時，更像甩肉餅般重摔娥瑛，還拿摺成好幾疊的白色毛巾重擊娥瑛頭部，導致其頭蓋骨碎裂、腦出血、失去自主呼吸能力。

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