新加坡首次通報BA.2.75本土病例　一次就出現6宗！患者病情曝光

▲新加坡22日首次通報6宗BA.2.75本土病例。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

新加坡22日首次通報出現Omicron亞變種BA.2.75病毒本土病例，而且一次就偵測到6宗，引發政府高度關注。當地衛生部指出，相關病例經確診後已全數被隔離，且症狀輕微，而新加坡新增的新冠病例則穩定保持在1萬宗以下。

綜合外媒報導，新加坡衛生部最新數據顯示，截至22日中午12點，當地新增了8983宗新冠病例，其中有8635起是本土病例，而剩餘的348宗為境外輸入，另有2人病逝。此外，當局也通過全基因組排序，發現了6宗BA.2.75的本土病例。

當局指出，這些病患的症狀輕微，且已在確診後全數被隔離。BA.2.75是今年5月初首次在印度被發現的變種病毒，它比被稱為「Omicron妹妹」的BA.2多了16個突變點，且傳播速度明顯快於傳播力極強的BA.5，目前已蔓延至少11國。

印度在出現BA.2.75病毒後，感染病例急速上升，且目前BA.2.75已成為了當地的主流病毒株。美國與香港等國在BA.2.75現蹤後，疫情也再度爆發，讓歐洲疾病預防控制中心（ECDC）在7月7日宣布將BA.2.75列為「正在監測的變種」。