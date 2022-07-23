林智堅論文抄襲竹科研究！　國民黨轟：民進黨硬拗護一人

▲林家興。（圖／記者湯興漢攝）

記者崔至雲／台北報導

針對林智堅論文抄襲風波，國民黨文傳會副主委林家興表示，民進黨全黨上下持續無下限硬拗護航，已經到了令民眾瞠目結舌的地步，且民進黨至今無法回應林智堅在研究中真正角色、報告附錄問卷沒有林智堅名字以及違反與科管局合約第八條的種種關鍵質疑，只能不斷跳針說「指導教授說沒問題」，難以令台灣社會信服。

林家興指出，林智堅方面雖然稱自己有共同參與研究計畫，但台北市議員王鴻薇拿出竹科管理局提供資料顯示，林智堅僅是協助行政事宜的無薪研究助理，根本沒有參與計畫架構規劃與撰寫，「根本只是發問卷的」，何來著作權？著作權是竹科與中華大學教授之間的事，關林智堅什麼事？民進黨至今用話術迴避，卻從未回應白紙黑字的資料證據。

林家興表示，兩週前的7月8日就曾召開記者會公布，與林智堅同研究所、同年畢業且主題架構類似的兩位同學的論文當中，都在問卷有附上自己的名字，且標註為研究助理或受指導學生，包括竹科報告問卷中也有計畫主持人教授的名字，唯獨林智堅的論文和大家不同，附錄問卷當中沒有林智堅的名字，請問民進黨能否回答，為何林智堅和同研究所同年畢業的同學們不一樣？

林家興強調，林奕華、王鴻薇都陸續提出白紙黑字的竹科管理局資料和公文，證明林智堅不但沒有參與研究計畫撰寫，該份報告被拿去寫論文，更沒有向竹科管理局申請授權，合約當中第八條的履約管理，條文明定：「乙方不得將其計畫內容或成果有關之文件資料直接或間接使第三人知悉，亦不得將其內容或成果對外公布。」這更是在2007年12月開始執行、隔年3月撥款的案子，因此無論林智堅撰寫的時序如何，都不影響林智堅恐怕都涉及抄襲、竊取甚至洩密的問題，請問民進黨敢不敢回答？

林家興表示，政治人物的誠信比學問還重要，奉勸民進黨不要再讓許多真正讀過碩士、寫過論文的政治工作者被迫出來跳針護航，這不但沒有解決林智堅的誠信問題，也更讓民進黨上下都陷入政黨品牌墮落的誠信危機。

