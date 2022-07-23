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6月份失業率3.74%、無薪假破2萬人　國民黨轟民進黨：不要只會拚選舉

▲▼台灣物價上漲，尤其蔬菜、雞蛋、水果等最有感。（圖／路透社）

▲國民黨23日表示，國內消費者物價指數（CPI）持續攀高，呼籲民進黨解決人民生計問題。（資料照／路透社）

實習記者李密／台北報導

行政院主計總處公布最新失業率統計，6月份失業率達3.74%，創近8個月新高。國民黨23日表示，國內失業率近幾個月呈現上揚態勢，雖然可能是受到疫情及畢業季的影響，但面對當前國內物價指數不斷飆升，導致整體的痛苦指數再攀高峰，達到7.33；在失業與通膨的雙重壓力之下，人民的日子更是苦上加苦，政府不要只會喊口號、拚選舉，拿出具體行動與措施，為人民解決切身的生活、生計、生存問題，才是「會做事」的政府該展現的績效。

▲台南市勞工局致力為市民朋友找頭路，2021年失業率為3.9％，低於全國失業率3.95％；與台中市、高雄市並列六都最低。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲失業率屢創新高，6月份達3.74%。（圖／記者林悅翻攝）

國民黨表示，不僅失業率持續攀升，日前公布最新無薪假統計，再度突破2萬人，已有2,851家，20,755人實施無薪假，較上期增加372家、2,674人，顯見國內疫情起伏，仍衝擊就業環境的健全結構，蔡英文政府不應該消極以對，將問題推給疫情後就束手無策，放任失業及無薪假情況持續嚴重，尤其在疫情期間，人民更需要就業來維繫家計，蔡政府應該儘速提出對策，解決就業市場失衡的問題。

國民黨指出，若失業率無法有效控制，加計通膨壓力，將讓人民痛苦指標持續飆升。國內消費者物價指數（CPI）持續攀高，6月份CPI年增率已達3.59%，加上失業率高達3.74%，整體的人民痛苦指數達到7.33，台灣現況已呈現人民找工作不容易、荷包也越來越縮水的窘境，而這樣的情況從今年初以來即持續惡化，痛苦指數連3個月破7，社會各界不斷提出警訊。

國民黨認為，民進黨上週全代會中，總統蔡英文與行政院長蘇貞昌洋洋灑灑列出所謂的執政成績，但與人民最切身相關、也最憂心的物價指數、失業率、無薪假、痛苦指數等重要民生議題，蔡政府的官員卻都隻字未提，提不出具體、有效的解決方案，讓人民的苦日子找不到終點。「民進黨若非因無能為力而刻意忽略，就是無心解決而毫不在意」。

國民黨也強調，「有工作、買得起」是人民最基本的需求與訴求，能有一份工作維持生計、能有穩定物價的市場環境來採購日常生活必需，但蔡政府很顯然地無法實現人民最簡單、最根本的期待，與人民生活最息息相關的就業、物價問題都無力、無心解決，凸顯民進黨「選舉時誇大其辭、施政後窘態畢露」的投機本質。

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