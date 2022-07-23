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不只抄襲余正煌！　藍委再爆：林智堅也抄陳明通論文！多處相似

▲▼ 國民黨團召開「抄！抄！抄！林智堅也抄陳明通論文！」記者會 。（圖／國民黨團提供）

▲國民黨團召開「抄！抄！抄！林智堅也抄陳明通論文！」記者會 。（圖／國民黨團提供）

記者崔至雲／台北報導

民進黨桃園市長參選人林智堅深陷論文抄襲爭議。國民黨團今（23）日再次召開記者會，提出林智堅在台大國發所的論文，和指導教授陳明通與其他人過去所發表的學術期刊論文，有多處文字相通之處，且相同期刊多達3篇，期刊發表日期都在林智堅論文出刊日之前。

林智堅昨日說，「若有不法，歡迎提告」，對此，總召曾銘宗表示，國民黨團會完成他的心願。竹科管理局答覆國民黨團立委林奕華提到「經查本局(竹科管理局)未有賀力行教授等人，向本局申請使用委託資料之申請書及授權書。」也就是沒有核准讓林智堅使用研究報告。此外，林智堅中華大學碩士論文和竹科研究報告，結論和建議完全相同，想找出有不一樣的字都不容易，當然是有抄襲和侵權。

曾銘宗進一步表示，有關林智堅中華大學碩士論文案中，關鍵人物李友錚教授，他是林智堅口試論文召集人、研究所所長，也是竹科委託研究報告的計畫主持人，都屬於重要關係人，國民黨團呼籲李友錚出來講清楚、說明白，林智堅的中華大學碩士論文，到底有沒有涉及抄襲？

藍委費鴻泰指出，國民黨團持續比對林智堅在台大國發所的碩士論文，進一步發現2016年7月在遠景基金會季刊第十七卷第三期，由陳政一、楊喜慧、陳明通三人所共同撰寫的「馬習會前後的民意調查分析」，在林智堅2017年1月出版的論文中，第8頁與陳政一等3人「馬習會前後的民意調查分析」的第22頁，有44個字相同。林智堅論文第49頁與「馬習會前後的民意調查分析」第26頁，有57個字相同。林智堅論文第50頁與「馬習會前後的民意調查分析」第27頁，有86個字相同。

另外，在105年2月由陳明通、楊喜慧所共同撰寫的「2014年台灣地方選舉『柯文哲現象』的外溢效果：民進黨新竹市長候選人林智堅的個案分析」的選舉研究第23卷第1期，在林智堅國發所碩士論文第14頁與該篇研究的126頁，有65字相同；以及林智堅論文第4頁與該篇研究的第121頁，有47字相同。

在楊喜慧、鄭龍水、陳明通105年9月所共同撰寫的「馬習會對兩岸政治談判的民意衝擊：一項臺灣民眾的滿意度調查分析」中國大陸研究第59卷第3期，林智堅國發所碩士論文第8頁與該篇第10頁，有49字相同。林智堅國發所碩士論文第49頁與該篇第26頁，有56字相同。林智堅國發所碩士論文第50頁與該篇第15頁，有62字相同。

費鴻泰表示，從統計的角度來分析，論文撰寫內容大都屬於研究方法，任何一篇研究方法，要去描述而不是抄襲，即便是參考他人研究成果，也很難有超過10個字是相同的，會超過10字相同的機率是非常的低。

▲▼ 國民黨團召開「抄！抄！抄！林智堅也抄陳明通論文！」記者會 。（圖／國民黨團提供）

▲林智堅論文與陳明通等人論文相似之處。（圖／國民黨團提供，下同）

費鴻泰進一步指出，對照林智堅的論文和上述各篇研究報告，通篇連字都相同，更是少之又少。陳明通是林智堅的指導教授，林智堅的論文引用他人研究論文，只要註明出處，是沒有問題的，難道身為指導教授的陳明通，不知道林智堅抄襲你的研究論文內容嗎？國民黨團呼籲陳明通教授、林智堅出來對國人交代一下，林智堅國發所碩士論文，為何跟這三篇研究論文有這麼多字是雷同的？

副書記長洪孟楷表示，林智堅的論文門將近延燒快一個月，期間有不少人拿出白紙黑字、清楚對照，質疑林志堅在中華大學和台大的碩士論文有抄襲之嫌，一位要選直轄市長的人，道德標準是這麼的低，沒有下限嗎？林智堅的論文有沒有抄襲？全世界就是林智堅本人最清楚，如果論文沒有抄襲，何不正大光明公開告訴國人「論文沒有抄襲」？

▲▼ 國民黨團召開「抄！抄！抄！林智堅也抄陳明通論文！」記者會 。（圖／國民黨團提供）

洪孟楷不解的是，跟國人公開說明論文絕無抄襲，有這麼難嗎？所有研究生都知道，碩博士論文都要經歷自己一字一句，不斷地審視和修改寫出來，但只看到林智堅居然連皮厚到用「若有不法，歡迎提告」，這是吃定了選舉只剩下4個月，到選舉結束前都不會水落石出？還是認為一皮天下無難事？

洪孟楷正告科技部，拿著人民稅金、用的是人民血汗錢，委託的研究報告成果，是屬於國家的財產、人民的財產，難道還不動作？科技部不把關就是瀆職，就是違反公務人員相關法令。

▲▼ 國民黨團召開「抄！抄！抄！林智堅也抄陳明通論文！」記者會 。（圖／國民黨團提供）

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余正煌林智堅陳明通論文

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