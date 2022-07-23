新竹棒球場12億重建卻負評如潮　他嗆林智堅：我怕桃園的也變這樣

▲新竹市立棒球場。（資料照／記者陳立勳攝）

記者蘇晏男／台北報導

斥資12億重建的新竹市立棒球場22日啟用，總統蔡英文偕同前新竹市長、民進黨桃園市長參選人林智堅等人到場觀賽，然而傳出球員對場地有諸多負評。對此，媒體人羅旺哲23日表示，這責任當然要算在林智堅頭上，不過他現在落跑選市長，新竹人的心聲，他可能也聽不到，「我很怕以後桃園棒球場，也會變成這樣」。

新竹市立棒球場22日時隔7年重啟，首戰由主場隊味全龍對戰富邦悍將，蔡英文偕同林智堅、中執會長蔡其昌觀賽。然而《自由時到》報導，球員對場地負評如潮，包括認為跟舊的新竹球場差不多、內野紅土太鬆軟等。

對此，羅旺哲在臉書表示，「太瞎了！」原來這球場環境對球員來說是這麼危險，甚至一個不小心受傷，可能會斷送球員生涯。羅批評，一個棒球場，完全呈現出民進黨執政問題，就是「虛有其表、敗絮其中」。

羅旺哲說，球賽最基本的還是球員在場上的表現，如果球員因為場地不佳，有所顧忌，擔心受傷，那就無法百分之百全力表現，球場座位再好、螢幕再大，又怎樣。

羅旺哲直言，「那這責任算誰？當然要算在林智堅頭上，砸大錢蓋球場，不過他現在落跑選市長，新竹人的心聲，他可能也聽不到。我很怕以後桃園棒球場，也會變成這樣。」