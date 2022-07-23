鄭麗文曝「黨內有人不爽林智堅」　揭論文案是「民進黨內鬥」

▲民進黨桃園市長參選人林智堅。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

實習記者李密／台北報導

民進黨桃園市長參選人林智堅碩士論文涉嫌抄襲，風波如滾雪球般越演越烈，引發各界揣測。國民黨籍立委鄭麗文22日晚間爆料，就算以前有炒過論文案，但是沒有辦法拿到竹科報告。這次因民進黨內有人不爽林智堅，主動提供竹科報告，目的是希望民進黨不提名林智堅，但總統蔡英文已經決定力挺，因此民進黨不可能不提名林。

▲立委鄭麗文。（資料照／記者屠惠剛攝）



鄭麗文22日在《朱學恒的阿宅萬事通事務所》節目中表示，一直有人很好奇國民黨打論文抄襲這題會不會打太早了？因為離選舉還很遙遠，大家可能會忘記。朱學恒也加碼爆料，幕後提供人是同時遞消息給不同單位，新黨、國民黨都有收到，採用廣發策略，強迫議題發酵。

鄭麗文表示，幕後提供人提早爆料是因為還在肖想民進黨不提名林智堅，但問題是不可能。民進黨全黨挺林智堅是因為已經決定好要提名他，不可能有人反對。總統蔡英文一定要貫徹這個意志，所以一定要力挺到底，意思就是告訴黨內，你們不要再有二心。

朱學恒也指出，這件事中三個嫌疑人都姓鄭，兩個在桃園、一個在新竹，林智堅在新竹8年，沒有人敢動他。一離開新竹並指定民進黨新竹市長參選人沈慧虹後，馬上就爆出論文案，同一時間幾乎零間隔。朱學恒說，如果真的是國民黨發現，那過去8年新竹的國民黨是在睡覺嗎？

此外，朱學恒問鄭麗文，民進黨內鬥都是這麼血淋淋，引外戚進來，把宦官殺光光？鄭麗文回應，當然要刀刀見骨，要砍就要死，不能留活口，也不怕讓黨元氣大傷。「前仆後繼，民進黨有缺人嗎？民進黨就是敢鬥敢搶，基本上就能打下一片天。民進黨的人應該很習慣，這對他們而言是日常。」